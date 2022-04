Pourquoi le Doliprane se raréfie dans les pharmacies

Depuis plusieurs mois, les pharmacies françaises font face à des manques de stock de Doliprane en gélule et sous forme pédiatrique. Une situation due notamment au variant Omicron.

Alerte à la pénurie? Les boîtes de Doliprane 1000mg gélule de Sanofi se font de plus en plus rares sur les étals des pharmacies de France. Et le manque pourrait se faire ressentir jusqu'en juin. La raison? La surconsommation de paracétamol induite par l'épidémie de Covid-19 et le variant Omicron, qui envoie moins de personnes à l'hôpital, mais distribue des maux de tête à toujours près de 100.000 nouvelles personnes chaque jour.

Mais pour les pharmaciens, il est trop tôt pour parler de pénurie alors que les alternatives sont nombreuses: "On ne peut pas parler de pénurie", assure à France Bleu Philippe Besset, le président de la Fédération des Syndicats pharmaceutiques de France (FSPF), évoquant plutôt des "tensions".

Des alternatives existent

"Il y a une tension actuellement sur les antalgiques et le paracétamol, qui est liée à la forte consommation du fait de l'épidémie de Covid-19 en même temps qu'à une épidémie de grippe. On a vraiment beaucoup de pathologies infectieuses cette année. Et ça induit une consommation de paracétamol", explique Philippe Besset.

Cette situation devrait revenir à la normale d'ici la fin du mois de juin, assure l'Union des Syndicats de Pharmaciens d'Officine (USPO) qui estime que les tensions devraient même être dissipées dans 15 jours. De son côté, le fabricant Sanofi prévoit un retour à la normale pour le mois de juin. Et en cas de besoin urgent, les alternatives au Doliprane 1000 sont nombreuses: le Doliprane 500, moins puissant, reste tout aussi efficace et le Dafalgan, du laboratoire UPSA, a les mêmes effets que le Doliprane 1000.