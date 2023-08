"2022 a été une mauvaise année": le constat froid de Clément Beaune sur la ponctualité des trains

Invité de RMC, le ministre des Transports, Clément Beaune, a confirmé une hausse des ventes de billets de train en juillet 2023 par rapport à l'année précédente. Il a également affirmé vouloir multiplier les offres pour pouvoir voyager à moindres frais. Enfin, il est également revenu sur l'année noire en termes de ponctualité dans les transports, et notamment à la SNCF.

2022 avait été la saison de tous les records pour la SNCF. En effet, avec 22 millions billets vendus durant l’été, le groupe avait réalisé un chiffre inédit. Un chiffre qui devrait d’ailleurs être battu en 2023 selon le ministre des Transports, Clément Beaune. Invité ce lundi matin sur RMC, il a confirmé la nouvelle envolée des ventes.

“On s’achemine vers un nouveau record avec des ventes qui étaient en augmentation de 10% sur le mois de juillet 2023 par rapport au mois de juillet de l’année précédente, c’est une bonne nouvelle. Donc on sera au-dessus de ces 22 millions”, a-t-il expliqué.

Et si de plus en plus de billets sont vendus, pour beaucoup le train reste encore trop cher. Un constat que partage aussi le ministre qui défend par ailleurs son bilan en affirmant avoir pris des mesures pour faire baisser les prix.

“Cette année, on a pris des mesures sur certaines lignes comme les intercités qui sont utilisés par des millions de Français. Il y a des billets tarifs réduits ou les prix ont été divisés par deux. Il faut faire plus. Je souhaite avec les régions qui gèrent les TER qu’on travaille pour l’été prochain à un pass pour circuler à tarifs réduits pendant l’été de manière simple et illimité comme ce qu’il se fait en Allemagne voire même moins cher”, assure-t-il.

"2022, mauvaise année pour les transports"

Mais si, les ventes de billets bâtiment des records, c’est également le cas pour les retards. Selon les derniers chiffres, 14% des TGV ont été en retard en 2022, un record depuis près de 10 ans.

“L’année 2022 a été, il faut être très clair, une mauvaise année en termes de ponctualité. C’est une mauvaise année pour les transports. C’est vrai dans les trains, c’est vrai dans les avions . On est encore dans une période de reprise après Covid pendant laquelle les transports se sont beaucoup accélérés et pour être franc le transport n’était pas prêt. Il n’y avait pas assez de monde dans les aéroports, dans les gares. Donc c’était une mauvaise année. Ça se corrige en 2023, mais il n’y a pas de secret, pour que vous aillez des trains plus accessibles notamment sur le plan des tarifs, il faut plus de trains et plus d’investissements”, appuie Clément Beaune.

Autre solution pour financer le ferroviaire, transport le plus écologique, taxer les autres moyens de transports plus polluants. Ce qui devrait être fait avec un "renforcement" de la taxe sur les billets d’avion.