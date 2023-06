Réductions pour les Intercités et les TER cet été: ce qu'il faut savoir

Le ministre des Transports, Clément Beaune, a annoncé dimanche que des réductions vont être mises en place sur les billets Intercités et TER cet été. Une mesure saluée par les associations d'utilisateurs.

La SNCF va mettre en place des ristournes "pour tous les usagers" cet été sur les trains Intercités, et l'Etat envisage de lancer dans les prochains mois, avec les régions, un "passe", billet unique pas cher, couvrant les Intercités et TER, a annoncé dimanche le ministre des Transports, Clément Beaune.

"Dans les prochains jours, j'annoncerai un certain nombre de mesures tarifaires, de réductions notamment sur les trains Intercités qui relèvent directement de mon ministère, elles seront pour tous les usagers", a déclaré Clément Beaune, interrogé lors du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI.

"Ce sera extrêmement simple et extrêmement puissant", a-t-il promis.

"Une très bonne nouvelle" selon la FNAUT

Les trains Intercités de la SNCF, qui ne sont pas à grande vitesse, desservent des liaisons comme Paris-Limoges, Paris-Clermont-Ferrand ou Bordeaux-Marseille. Ils transportent chaque année "12 millions de voyageurs", selon le ministre.

Une annonce que salue Nicolas Peyrard, président FNAUT (fédération nationale des usagers des transports) Auvergne-Rhône-Alpes.

“C’est une très bonne nouvelle, c’est une très belle annonce en ces temps de vacances qui arrivent", salue-t-il.

Avec un nuance: "Il faut juste rappeler une chose, c'est que les intercités, c’est une dizaine de lignes en France, principalement des lignes longues distances qui ne sont pas couvertes par le TGV et ça concerne une part assez minime des usagers du train au quotidien, ça concerne environ 100.000 personnes. Mais pour celles et ceux qui vont prendre ces lignes-là, c’est une très bonne nouvelle”, explique-t-il, ce lundi matin sur RMC.

Un billet unique pour les trains du quotidien, réaliste ou utopique?

Si cette annonce a donc de quoi réjouir les usagers des Intercités, en revanche pour ceux des TGV il n’y a rien à attendre alors que les prix ont encore augmenté de 5% cette année. “Il y a trois fois plus de voyageurs sur les TGV. On connaît tous l’engouement des Français pour le TGV pour partir en vacances sauf que pour le TGV ce n’est pas l’Etat, mais l’offre et la demande qui fixe les tarifs.

Le ministre, Clément Beaune, a également annoncé vouloir avancer sur la possibilité d’un pass pour l’ensemble des trains du quotidien. “Je pense qu'on doit aller vers un pass qui soit attractif sur l'ensemble des trains du quotidien, les Intercités et les TER. On doit se mettre autour de la table avec les régions qui font déjà de grands efforts, l'Etat qui peut en faire aussi, pour définir dans les prochains mois un pass simple, billet unique pas cher", a-t-il jugé.

Une annonce qui “fait rêver” Nicolas Peyrard, qui préfère cependant rester réaliste. "Là aussi, cette annonce fait rêver, on attend ça depuis des décennies. Mais quand on voit la complexité des échelons ferroviaires, cela rend l'annonce très très compliquée. Je suis malheureusement sceptique", reconnaît-il.