"C'est notre dernière arme": pourquoi la menace d'une grève plane sur la Coupe du monde de rugby

Le syndicat FO-RATP a déposé un préavis de grève qui court sur l'ensemble de la Coupe du monde de rugby organisée en France du 8 septembre au 28 octobre. Sur RMC, Jean-Christophe Delprat, secrétaire fédéral de FO-RATP, explique qu'il réclame des primes supplémentaires pour les agents aux guichets et en stations pour cet événement, alors que seuls les conducteurs en ont obtenu.

Dans un mois, c'est déjà le début de la Coupe du monde de rugby en France. Un événement très attendu mais dont le déroulement pourrait être perturbé par une grève des agents de la RATP. Un préavis de grève a été déposé par le syndicat FO-RATP, qui représente 30% des salariés de la RATP.

Ils réclament des primes supplémentaires lors de la tenue de l’événement. En effet, les conducteurs du métro et du RER auront droit à une prime de 330 euros et plusieurs primes “à l’acte” supplémentaires, mais rien pour ceux aux guichets et autres agents de stations.

"Pas d’autre choix"

Jean-Christophe Delprat, secrétaire fédéral de FO-RATP, assume le timing de ce préavis.

“Nous n’avons pas eu d’autre choix -après plusieurs tentatives de discussions- que de déposer un préavis de grève pendant la période de la Coupe du Monde de rugby", explique-t-il sur RMC et RMC Story ce lundi 7 août.

Il concède un "constat d’échec", mais assure que, malgré tout, ils sont "contraints" de déposer ce préavis.

"On ne va pas venir travailler gratuitement, on ne va pas dégrader nos conditions de vie pour une Coupe du monde de rugby. Il faut que les effectifs mis en place soient à la hauteur de cet événement-là, avec, de surcroît, une reconnaissance financière”, indique-t-il.

"Si on n'est pas entendus, on ira au bout de la démarche"

Invité sur RMC ce lundi matin, Cyril Manach, secrétaire adjoint du syndicat FO-RATP en charge du pôle des agents de station et de gare estime qu'après 8 mois de "bagarre", ils n'ont réussi à obtenir que de "menues compensations".

"Après avoir mis bout à bout tous les processus de dialogue social, on est arrivé malheureusement à un constat d’échec qui est le dépôt de ce préavis. Le dépôt de grève, ça reste la dernière arme qu’on a à notre disposition", explique-t-il évoquant également un "constat d'échec".

"On espère toujours être entendus par notre direction générale et Île-de-France Mobilités. Mais si on ne l’est pas, on ira jusqu’au bout de la démarche", menace-t-il.

"De toute façon en l’état, actuel, on n'a pas les effectifs pour pouvoir assurer la Coupe du monde comme il se doit”, indique-t-il.

Beaune: "On ne peut pas imaginer que nos transports publics soient à l'arrêt"

Invité de RMC et RMC Story peu après, le ministre des Transports Clément Beaune espère que la solution va être vite réglée en interne.

"Je crois au dialogue social et à la responsabilité. On a encore du temps pour éviter cela. On a besoin que les choses se passent le mieux possible. Une discussion interne est en cours", assure-t-il, disant qu'il a "confiance en la direction et les syndicats" pour résoudre ce conflit.

"Il faut avoir un sens collectif de la responsabilité. On ne peut pas imaginer que nos transports publics soient à l'arrêt", lance-t-il.

Quid des JO ?

Et si la Coupe du monde est menacée, c’est aussi le cas pour les Jeux olympiques qui arrivent dans un an. Là encore Cyril Manach, secrétaire adjoint du syndicat FO-RATP, fait planer la menace d'une grève.

“Cette Coupe du monde est un test. Si jamais l’entreprise continue à ne pas respecter ses salariés qui sont en première ligne et que pour la Coupe du monde on est dans l’obligation d’aller au bout de la démarche, ça se réitérera pour les JO”, assure-t-il.

De son côté, la RATP ne se dit pas inquiète pour le bon déroulé de la compétition et assure qu'elle a l'habitude de la gestion d'un tel événement. "Les discussions se poursuivent", a-t-elle également indiqué.