"C'est vraiment galère": les travaux de la RATP cet été, un casse-tête pour les usagers

Cet été, les perturbations se multiplient sur le réseau de la RATP. Des travaux plus importants que les années précédentes pour préparer au mieux les Jeux olympiques de 2024. Conséquence pour les usagers, circuler devient de plus en plus compliqué.

"C'est vraiment la galère". Les usagers du réseau RATP n'ont pas fini de se plaindre. Si comme chaque été les transports en commun parisiens sont soumis à des travaux, les perturbations sont encore plus importantes cette année. Avec deux fois plus de travaux que d'habitude en vue des Jeux olympiques de Paris 2024, dans un an.



Sur le quai des métros, des tramways ou des RER, les messages vocaux pour annoncer des perturbations se multiplient. Ticket en poche, Marie est venue de province, son passage dans la capitale se retrouve perturbé: "Pour faire Le Creusot-Paris, j'ai mis 1h10, et j'ai mis 1h10 pour faire Gare de Lyon-Rue Brillat-Savarin, j'étais folle furieuse".

Freddy habite lui à Paris et emprunte le réseau pour se rendre au travail. C'est son quotidien qui se retrouve bousculé.

"Actuellement, le RER C est en travaux. Le tramway va être fermé. Donc c'est vraiment compliqué là", déplore-t-il.

La situation ne devrait pas aller en s'arrangeant. La ligne 14 sera entièrement interrompue à partir de samedi et ce jusqu'au 11 août prochain. 24 lignes sont déjà ou seront touchées entre juillet et septembre sur l'ensemble du réseau emprunté par 12 millions de voyageurs franciliens chaque année.

Les Jeux olympiques en ligne de mire

L'objectif est de moderniser ou améliorer les infrastructures à l'approche des Jeux olympiques. Pour cela, 4,2 milliards d'euros ont été déboursés cet été. "Le problème, c'est qu'ils ont mis énormément de travaux au même moment. Pourquoi? Parce que l'État a dit 'pas de travaux pendant toute la période des Jeux olympiques'", détaille Arnaud Bertrand, président de l'association Plus de trains.

"Comme il manque des conducteurs, sur les lignes qui marchent et qui vont servir d'alternative, ils ne mettent pas plus de métros. Ce n'est vraiment pas normal. C'est de la mauvaise organisation", explique-t-il.

Parisiens et visiteurs devront s'armer de patience, les travaux estivaux dureront, pour les derniers, jusqu'au 19 septembre.