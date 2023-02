Ce que l'on sait du plan ferroviaire à 100 milliards d'euros que va annoncer Elisabeth Borne

La Première ministre a confirmé jeudi dans Les Échos que près de 100 milliards d'euros seraient consacrés au ferroviaire d'ici 2040. RMC a pu se procurer le rapport, et parmi les projets que permettra de financer cette somme, la mise en place de RER métropolitains, voulus et annoncés par Emmanuel Macron en novembre dernier.

La Première ministre, Élisabeth Borne, va annoncer ce vendredi matin un plan de 100 milliards d'euros pour le ferroviaire d'ici 2040. Une information qu’elle a confirmé jeudi dans le journal Les Échos.

La cheffe du gouvernement qui répond ainsi à la demande formulée cet été par le patron de la SNCF, c'est la somme qu'il réclamait au nom de la transition climatique.

L’annonce de ce vendredi devrait être une "première concrétisation" des RER métropolitains dont Emmanuel Macron avait annoncé le lancement fin novembre dernier dans une vidéo YouTube.

Le président de la République avait en effet annoncé 10 nouveaux projets de réseaux express régionaux. En réalité, il y en a 11, comme dans les agglomérations de Strasbourg, Bordeaux, Lyon ou Toulouse. Avec une mise en service échelonnée jusqu'en 2040.

Pas de nouveau projet de TGV

Concrètement, il s'agira surtout d'adapter les infrastructures existantes. Dans certaines métropoles ce ne seront que des trains, dans d'autres ces RER seront aussi des car. La promesse est la suivante: 20 minutes d'attente maximum aux heures de pointe et une heure le reste du temps.

Combien ça va coûter? 15 à 20 milliards d'euros. L'objectif est d'encourager à abandonner la voiture pour améliorer la qualité de l'air. Matignon entend ainsi entrer dans une "nouvelle donne ferroviaire" et prévoit aussi un milliard et demi d'euros supplémentaires par an pour moderniser les lignes qui existent déjà. En revanche le gouvernement écarte pour l'instant tout nouveau projet de TGV ou d'autoroutes.