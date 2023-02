Incendie, risque d'effondrement... Grosse inquiétude sur l'état de la gare du Nord

La gare du Nord suscite de grosses inquiétudes. Un rapport pointe de graves problèmes de sécurité potentiels sur l'infrastructure, dont notamment un risque d'effondrement de l'intégralité de la gare en cas de choc ferroviaire.

Un rapport de 120 pages, rédigé par l'expert François Pinchon et révélé par Le Parisien, pointe du doigt d'inquiétants problèmes de sécurité pour la plus grande gare d’Europe, la gare du Nord, à Paris. Cette note a été mandatée par la société StatioNord dans l'affaire qui l'oppose à la SNCF.

L'expert alerte sur trois dangers majeurs. D'abord un risque d'effondrement. En cas de choc ferroviaire, les poteaux en béton des voies 33 et 34 ne résisteraient pas. Cela entraînerait, selon le rapport, l'effondrement total de la gare transilienne.

Le deuxième danger concerne la façade d'un immeuble appartenant à la SNCF. Des blocs de béton de plusieurs tonnes pourraient tomber à tout moment sur les voies de l'Eurostar.

Un risque d'incendie

Et la dernière menace serait un incendie au niveau d'un plancher en bois de la mezzanine en zone d'embarquement pour l'Eurostar. En cause, un amas de câbles et de réseaux. Avec, en plus, l’absence de matériel de détection d'incendie dans cette zone.

Des risques qui pourraient mettre à mal la sécurité des agents de la gare du Nord et surtout des 600.000 voyageurs quotidien.