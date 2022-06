Fin des voitures thermiques en 2035: "La voiture propre électrique, c’est un mensonge" selon l’ACA

Le Parlement européen a voté pour la fin des voitures thermiques en 2035. Mais pour Yves Carra, porte-parole de l’Automobile Club Association (ACA), le 100% électrique n’est pas la solution.

Acheter une voiture avec un moteur essence ou diesel, ce ne sera plus possible en Europe à partir de 2035. C’est ce qu’a décidé le Parlement européen ce mercredi, en votant pour la fin des moteurs thermiques. Les pays membres devront encore entériner cette mesure, mais la trajectoire est claire : zéro émission de CO2 pour les véhicules des particuliers et la prise électrique plutôt que la pompe. Mais pour Yves Carra, porte-parole de l’Automobile Club Association (ACA), la voiture électrique qui ne suscite aucune pollution est un mythe.

"Avec la voiture électrique, l’objectif est de se dire qu’on va gagner en émissions de CO2, en pollution. On est d’accord, on va tous vers une décarbonation, les constructeurs l’ont compris. Mais on leur impose la technologie. La voiture propre électrique, c’est un mensonge. Ça n’existe pas. Il faut produire l’électricité, produire la voiture et la recycler. Ça génère beaucoup de pollution. La voiture, la mobilité, ce ne sera jamais du 100% décarboné. Ce n’est pas vrai", explique-t-il dans " Apolline Matin " ce jeudi sur RMC et RMC Story

"Personne n’est contre l’électrique, contre la décarbonation, assure Yves Carra. Mais l’idée de l’électrique qui serait vertueux et parfait… Il faut produire l’électricité. Ce qu’on va gagner d’un côté au pot d’échappement, on va le perdre de l’autre (à la production). Soit on a des centrales atomiques, soit on a des centrales à charbon. L’Allemagne, malheureusement, n’a pas réussi sa transition écologique."

E85, hydrogène: d’autres solutions que le "tout électrique"

Pour le porte-parole de l’ACA, "le problème, ce n’est pas le moteur thermique, c’est ce qu’on met dedans". Et il existe des alternatives au tout pétrole. "On a du carburant liquide non carboné, qu’on sait faire, explique Yves Carra. Par exemple, le super-éthanol. Le E85, on met juste 15% de pétrole dedans. Il y a l’hybride rechargeable qui fonctionne avec le super-éthanol E85. Il a été prouvé que ça ne génère pas plus de pollution qu’une voiture électrique. On met même de l’hydrogène dans un moteur thermique, en changeant juste les injecteurs. Toutes les solutions seront bonnes pour décarboner, mais pas le tout électrique, ce n’est pas vrai. Les batteries ne remplaceront pas à 100% le pétrole."