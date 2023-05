Les Parisiens ont de moins en moins de voitures particulières

Plus de 35.000 véhicules légers ont disparu de la circulation routière dans la métropole du Grand Paris. Une baisse d'une ampleur inédite.

C'est une tendance de fond. En 2022, 35.436 véhicules légers (voitures particulières et petits utilitaires) ont disparu de la circulation sur les routes de Paris et de sa proche banlieue. Cela représente une baisse de 1,2% par rapport à 2021: une diminution d’une ampleur inédite selon l’étude, publiée par l’Atelier parisien d’urbanisme, sur l’évolution du parc automobile.

La démotorisation était déjà à l’œuvre depuis une vingtaine d’années dans les arrondissements de Paris intramuros, puisqu’il n’y a plus qu’un ménage parisien sur trois qui possède aujourd’hui un véhicule. La nouveauté, c’est que cette démotorisation s’étend désormais bien au-delà du périphérique, dans la métropole et même la région.

>>> Retrouvez Lechypre du jour en podcasts sur le site et l’appli RMC

Le Grand Paris Express va accélerer le processus

Sans surprise, ce sont les quartiers qui sont les mieux desservis par les transports en commun qui sont les endroits où on renonce le plus à la voiture. Et là, on se dit que la mise en service du Grand Paris Express en 2030 laisse présager une démotorisation spectaculaire de tous les endroits qui seront desservis.

Dans les quartiers plus éloignés, ce sont les offres de mobilité alternative (trottinettes, vélos électriques) qui ont le vent en poupe, compte tenu de leur coût bien moins élevé que la voiture. Certes, ce phénomène est amplifié par la difficulté financière d’acheter un véhicule en 2022, mais ce chiffre montre bel et bien une dynamique forte et pérenne.