Location de voiture électrique à 100 euros: la promesse d'Emmanuel Macron va-t-elle être tenue?

En 2022, Emmanuel Macron avait promis une offre de location longue durée de voiture électrique à 100 euros par mois. Elisabeth Borne a annoncé sa mise en place pour l'automne, mais le dispositif serait plus compliqué à mettre en place que prévu.

C’était l’une des promesses du candidat Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle en 2022. Une "offre abordable de voitures électriques pour tous grâce à une filière 100% française", comme l'indiquait sa profession de foi pour le premier tour. C'est-à-dire une offre de voiture électrique en location longue durée (LLD) accessible au plus grand nombre, avec un prix martelé pendant toute la campagne: un loyer de 100 euros par mois.

En février dernier, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu assurait, sur RMC, que cette promesse serait tenue avant la fin de l'année. Cette annonce a été confirmée mercredi par la Première ministre Elisabeth Borne, sans indiquer ce loyer de 100 euros mais avec une date pour sa mise en place: avant l’automne.

Pas seulement pour les foyers les plus modestes

Les contours du dispositif sont encore flous mais on sait déjà qu'il concernera à la fois les foyers les plus modestes, mais pas seulement: les professions socio-médicales (aide-soignant, ambulancier, auxiliaire puériculture…), les professions libérales, les jeunes, et globalement tout public sous condition de ressource pourrait y avoir accès. Actuellement, et depuis le mois de janvier, pour bénéficier du bonus écologique de 7.000 euros sur l'achat d'une petite voiture électrique, il faut gagner moins de 14.000 euros par an.

Concrètement, ce financement correspondrait en fait à un crédit avec des mensualités. Emmanuel Macron avait parlé d’une voiture accessible pour 100 euros par mois, à condition qu’elle soit française. Son objectif est alors de 100.000 véhicules en location longue durée par an et un budget de 50 millions d’euros pour l'État.

Un projet complexe à réaliser

Ce projet, simple sur le papier, pourrait pourtant être particulièrement compliqué à réaliser, parce qu’aucun véhicule de ce type, électrique, français, à moins de 100 euros par mois, n’existe aujourd’hui.

Les deux voitures électriques françaises les moins chères, la Renault Zoé et la Peugeot e-208, sont actuellement à 150 euros par mois. A titre de comparaison, la Tesla Model 3 coûte, en LLD, 387 euros par mois. Seule la Dacia Spring casse le marché avec un prix affiché à 120 euros par mois. Mais elle est très petite, citadine, et est assemblée en Chine.

Ce dispositif risque donc de coûter cher aux finances publiques, d’autant qu’en plus on manque de bornes électriques. Il en existe moins de 100.000 aujourd’hui en France, soit une pour huit voitures électriques en circulation.