Cave à vin, lit pliable en carton, roue connectée ... les innovations de la Foire de Paris 2022

Après trois ans d'absence sous Covid, la Foire de Paris est de retour. Ce rendez-vous consacré à l'univers de la maison regorge comme chaque fois de nombreuses innovations. Découvrez les coups de cœur d'Anthony Morel

La maison intelligente, la grande thématique du moment est au cœur de la Foire de Paris 2022, qui a lieu, cette semaine, Porte de Versailles. Parmi les lauréats de cette année, une cave à vin connectée assez géniale, la Ecellar 185, mise au point par une startup sarthoise. À quoi ça sert de connecter une cave à vins? A vous aider à gérer vos bonnes bouteilles presque comme un sommelier professionnel.

Ça ressemble à une cave à vin traditionnelle, sauf que les clayettes (les petites planches qui tiennent les bouteilles) sont équipées de capteurs et reliées à une application mobile: quand on achète une bouteille, il suffit de la scanner avec son smartphone pour qu’elle soit reconnue et enregistrée dans votre collection. La cave va l’identifier, son cru, son cépage. L'application va vous dire à quel emplacement la mettre pour garantir son vieillissement optimal (la température n’est pas la même partout) et la cave va vous envoyer une alerte pour vous prévenir de la "date d’apogée", autrement le moment idéal pour la consommer, quand vous avez atteint le summum en termes de dégustation.

Quand vous cherchez une bouteille en particulier, vous pouvez la trouver dans la bibliothèque de l’appli et un voyant lumineux indique où elle se trouve et vous allez avoir toutes les infos sur la température de dégustation, les plats avec lesquels elle se marie le mieux. En gros, c’est une sorte de conseiller de dégustation ou de sommelier portatif. C’est une innovation 100% française, fabriquée entre le Maine-et-Loire et le Puy-de-Dôme.

Le concours Lépine, royaume du gadget improbable

On lui doit le stylo bille, l’apirateur, le fer à repasser vapeur mais aussi l’appareil à beurrer les biscottes, le mange macaroni automatique: le concours Lépine est un incontournable de la Foire de Paris. Il faut avouer que la limite est parfois ténue entre le gadget farfelu qui tombe aux oubliettes et l’invention révolutionnaire.

Cette année, on trouve entre autres un lit pliable en carton, qui se plie et se déplie comme un origami, idéal pour les petits espaces ou encore un enfile couette qui permet d’enfiler une housse de couette en moins d’une minute grâce à un système de pinces qu’on accroche en haut d’une porte dans lequelles on va pincer les coins de la housse avant de coulisser le long de la couette. Cette solution coûte une trentaine d’euros, s'appelle 'Hopoli'.

On trouve aussi un couvercle-fleur, évasé pour éviter que l’eau ne déborde quand elle entre en ébullition. Un parapluie inversé, le pluierapa (parapluie à l’envers), très malin: quand il est mouillé il se referme du bas vers le haut, ce qui est hyper pratique pour rentrer dans sa voiture quand il pleut par exemple.

Le Lépine 2022 propose aussi des innovations pour les télétravailleurs, comme cette table basse modulable qui se transforme en bureau. D’apparence parfaitement normale, elle s’intègre à votre salon pour l’apéro. Mais vous appuyez sur un bouton et en 30 secondes elle va se métamorphoser. Se surélever pour être à la même hauteur qu’un bureau, se déplier, et voir un écran 27 pouces sortir de la table.

Transformer son vieux vélo en vélo électrique

La Foire de Paris propose aussi des innovations dans le domaine de la mobilité, comme cette roue connectée qui permet de transformer en moins de cinq minutes n’importe quel vieux vélo qui traîne à la cave ou au fond du garage, en vélo électrique. Ça s’appelle Teebike, c’est une roue d’apparence à peu près normale qui va venir remplacer la roue avant. Mais à l’intérieur de la roue, vous avez un moteur intégré de 250 watts, très compact, une batterie, qui se recharge sur secteur, comme un smartphone, et une connexion bluetooth avec une application qu’on télécharge sur son smartphone et qui sert de tableau de bord.

On va pouvoir régler le niveau d’assistance électrique que l’on souhaite -si on est en montée, s’il y a du vent de face. L’intérêt évidemment, c’est qu’on est pas obligé de racheter exprès un vélo. Ça coûte 750 euros et c’est éligible aux aides pour l’achat d’un vélo électrique en Ile de France, notamment, qui prend en charge la moitié du prix.