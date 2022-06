Cosmétiques: comment la technologie se met au service de la beauté

La nouvelle technologie se met au service de la cosmétique. C'est ce qu'on appelle la "Beautytech". Il y a désormais des rouges à lèvres connectés, créés pour les adeptes de la mode. Ils vont composer une couleur exacte à la guise de l'utilisateur, et à tout moment.

L'innovation est en train de bouleverser le monde de la cosmétique. C’est ce qu’on appelle la “beauty tech”, c’est-à-dire l’utilisation de la science et de la technologie au service de notre beauté et surtout des produits de beauté.

C’est un énorme enjeu pour tous les géants de la cosmétique et du luxe. Par exemple, un rouge à lèvres connecté, dont la couleur s’adapte à ma tenue du jour. Ou plus précisément, une machine qui permet de fabriquer un rouge à lèvres sur mesure, personnalisable à l’infini, en fonction de ce qu’on porte. C’est un petit appareil, qui ressemble à une cafetière Nespresso, connecté à une application mobile. Vous commencez par choisir la teinte de rouge qui vous plaît, à partir d’une photo de votre tenue par exemple. L’application va déterminer de quelle teinte précise il s’agit.

Ensuite, à l’intérieur de cette machine se trouvent trois tubes et à partir de ça, il va faire des mélanges qui vont vous donner à peu près toutes les nuances possibles et imaginables. Du coup, plus besoin d’acheter 25 tubes différents.

Autre option, une application qui s’appelle “LipScanner”, une sorte de Shazam des couleurs. Vous pouvez scanner une photo, un vêtement, un objet et déterminer exactement la teinte dont il s’agit en termes de rouge à lèvre. Une teinte qu’on peut acheter en ligne immédiatement évidemment.

Des miroirs intelligent pour savoir comment se maquiller

Pour le parfum, l’Oréal s’est allié avec la start-up Emotiv. C’est une technologie qui s’appelle “Scent-Station”, qui sera installée dans les parfumeries. On vous met un casque à encéphalogramme sur la tête et on vous fait sentir des parfums. En fonction de la réaction de votre cerveau à différentes fragrances, on va déterminer un profil olfactif. Certaines senteurs peuvent vous détendre, vous stresser, vous stimuler. En fonction de ça, on va vous proposer le parfum.

Et puis des applications aussi, pour nous dire à quel point on a bonne mine. Un outil qui s’appelle “Skin Genius”, une application gratuite mise au point par grand groupe cosmétique, permet à partir d’un simple selfie, d’avoir un diagnostic complet sur l’état de sa peau et de donner des conseils de beauté. Il suffit de prendre une photo et de donner son âge.

L’algorithme va établir une analyse assez poussée: apparence des pores, fermeté de la peau, éclat, homogénéité du teint, rides… Tout y passe. Et évidemment, on va vous donner des conseils sur les bons produits à utiliser pour optimiser tout ça. On peut aussi comparer sa peau à d’autres personnes du même âge. Avec la réalité augmentée, on va voir apparaître des miroirs intelligents, qui vont me montrer en surcouche numérique, ce que donnerait mon visage avec tel fond de teint ou tel mascara. Une simulation virtuelle qui permet d’éviter la catastrophe industrielle.