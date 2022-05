Instagram bloque Emilie, qui n'arrive pas à prouver au réseau qu'elle a plus de... 13 ans

Instagram bloque et menace de supprimer le compte d'Emilie et de sa petite boutique de vêtements éco-responsables, n'arrivant pas à prouver au réseau qu'elle a bien plus de... 13 ans. 7 ans de travail qui pourraient partir en fumée pour cette commerçante.

Emilie est commerçante, et tient une petite boutique de vêtements éco-responsables à Paris. Pour faire vivre son activité, pour démarcher des clients, rester en contact avec eux, elle tient un compte Instagram depuis 2015. Sauf que depuis quelques jours, plus rien. Le réseau social a bloqué son compte sans aucun préavis.

"Du jour au lendemain on n'a plus pu se connecter sur le compte Instagram de la société. Instagram se demande si nous sommes un enfant de moins de 13 ans. Instagram a un formulaire pour prouver que l'on a plus de treize ans, mais il ne fonctionne pas. Tous les numéros de téléphones sont désactivés, toutes les adresses renvoient des messages d'erreur, on a essayé tous les moyens à notre disposition et on n'a aucun retour", confie la fondatrice de Dressing Responsable.

"7 ans de travail qui partent en fumée si on n'arrive pas à récupérer ce compte d'ici 20 jours"

C'est bien ce qui est affiché sur son téléphone. "Si vous n'êtes pas en mesure de prouver que vous avez au moins 13 ans, nous désactiverons votre compte sous 28 jours". Et ce, définitivement.

C'est une règle de la plateforme censée protéger les plus jeunes, car, sur le papier les jeunes de 13 ans n'ont pas le droit d'avoir leur compte. Sauf qu'Emilie a beaucoup plus que 13 ans, et pour son entreprise, perdre ce compte Instagram ça n'est pas du tout anecdotique

"C'est des années de travail pour construire une communauté, un lien avec des clients et des clientes, un moyen d'acquisition qui n'est pas négligeable pour nous. Donc c'est 7 ans de travail qui partent en fumée si on n'arrive pas à récupérer ce compte d'ici 20 jours."

Nous avons contacté Instagram, la plateforme nous assure que les équipes sont mobilisées pour régler le problème dans les plus brefs délais.