Le téléphone portable fête ses 50 ans: à quoi ressembleront les smartphones de demain?

Dans "Estelle Midi" ce lundi sur RMC et RMC Story, Anthony Morel souhaite un bon anniversaire au téléphone portable, qui fête ses 50 ans ce 3 avril. Et présente les évolutions à venir des smartphones.

Il y a 50 ans, jour pour jour, le premier appel depuis un téléphone portable était passé. Avec pour la première fois, cette phrase mythique: "Allo, devine d’où je t’appelle ?". Le début de ce qui a été une révolution dans nos vies… C’est un ingénieur américain de Motorola, Martin Cooper, surnommé "le père du mobile", qui passe le premier appel le 3 avril 1973. Et c’est un énorme troll ! Il appelle son plus grand rival, un autre ingénieur, pour le narguer. "Je te parle depuis un téléphone mobile, portable, que je tiens à la main". Gros blanc à l’autre bout du fil… Portable, c’est vite dit. L’appareil s’appelle le Dynatac 8000. Surnommé "la brique", il pesait plus d’un kilo et sa batterie permettait des appels de 25 minutes maximum, ce qui tombait bien puisqu’au bout de 25 minutes on avait déjà très mal au bras…

Il faudra ensuite dix ans pour que les premiers modèles soient commercialisés, un peu plus légers, 800 grammes. On se plaint des prix de l’iPhone, mais ça coûtait quand même 3.600 euros. Ce sont les agents immobiliers qui vont être les premiers à les adopter, ça leur permet de visiter des maisons tout en répondant à de nouveaux clients. Puis le téléphone va s’imposer dans nos vies. Aujourd’hui, Cooper, qui a 94 ans, se dit un peu dépassé par son invention, façon monstre de Frankenstein, et il nous implore tous de lever les yeux, surtout quand on traverse la rue. Mais il est aussi convaincu qu’on en est encore au tout début.

L’écran enroulable et le smartphone réparable, tendances du futur

Evidemment, en 50 ans, le téléphone portable a beaucoup évolué. Mais à quoi ressemblera celui qu’on aura dans nos poches demain? Il y a quelques semaines se tenait le grand salon du mobile de Barcelone où se dessinent les nouvelles tendances. D’abord, les formats vont continuer à évoluer. Parmi les modèles qui ont fait forte impression, les smartphones enroulables. Vous connaissez sûrement déjà les smartphones pliables, équipés d’un écran souple qu’on peut plier en deux le long d’une charnière centrale, et qu’on peut déplier comme un livre ou un carnet, pour se retrouver avec un format tablette. Mais l’étape d’après est encore plus folle. Imaginez un téléphone petit format, presque carré. Vous appuyez sur un bouton et l’écran s’agrandit vers le haut, comme par magie. Un peu comme un store qui se déroule. En fait, à l’intérieur, un petit moteur s’active et un écran extrêmement fin se déroule. Une sorte de papyrus numérique. Cela permet d’avoir des écrans toujours plus grands mais qui tiennent dans la poche.

Une autre tendance de fond, ce sont les téléphones durables, qu’on peut facilement réparer soi-même. Un téléphone dont la batterie se démonte en moins de cinq minutes et dont l’écran peut se changer en 20 minutes chrono. C’est Nokia, qu’on avait un peu oublié ces dernières années, qui se lance sur ce créneau de smartphones conçus pour être réparés facilement. On pourra acheter des pièces de rechange et des mini outils pour réparer ou remplacer batterie, coque arrière, ou encore port de charge… Dans un contexte de pouvoir d’achat contraint et d’inflation, sans compter les enjeux environnementaux, les priorités des consommateurs changent. En France, les ventes de smartphone sont en baisse continue depuis cinq ans, et on en change en moyenne tous les 24 mois contre 20 mois en 2018.

Bientôt la 6g et les hologrammes

Les téléphones seront aussi toujours plus rapides. La 5g sera déjà bientôt has been... La course à la 6g est déjà lancée! Ça peut sembler aberrant alors qu’on commence tout juste à appréhender les usages de la 5g (et que beaucoup n’ont même que la 3g !), mais c’est comme ça dans les télécoms: il faut toujours penser au coup d’après. Samsung, Huawei ou encore Nokia travaillent sur cette nouvelle norme qui devrait arriver dans nos vies d’ici 2030. Comme à chaque saut générationnel, tout ira encore plus vite. Avec la 6g, l’utilisateur devrait avoir des débits 1000x plus rapides, avec des temps de latence encore réduits, sous la milliseconde, le tout en consommant beaucoup moins d’énergie. A quoi ça servira? Ça rendra possible la communication par hologrammes, fantasme technologique depuis longtemps qui pourrait devenir une réalité. Comme dans Star Wars, on pourrait voir son interlocuteur jaillir de son smartphone, comme le génie de la lampe d’Aladin, et avoir l’impression qu’on peut le toucher physiquement. Créer ce qu’on appelle des "jumeaux numériques", une réplique extrêmement précise d’un objet, d’un bâtiment, d’une usine ou même d’un organe humain… Sans oublier des usages qu’on n’imagine probablement pas encore.