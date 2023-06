Mette Frederiksen, la Première ministre danoise, alerte sur l’IA en prononçant un discours

En prononçant un discours réalisé par ChatGPT, Mette Frederiksen, la Première ministre danoise, alerte sur les dangers de l’intelligence artificielle.

Mette Frederiksen, la Première ministre danoise, a prononcé ce mercredi au parlement un discours en partie écrit par une intelligence artificielle. A la tête du gouvernement danois depuis quatre ans, elle devait prononcer un discours de politique générale. Ce qu’elle a fait, avec des phrases plutôt convenues comme "nous avons travaillé dur pour assurer un avenir solide au Danemark", ou bien encore "je suis fière de ce que nous avons accompli".

Sauf qu’au bout d’un moment, elle s’est arrêtée et elle a révélé que tout ce qu’elle venait de lire n’était pas d’elle, ni se ses collaborateurs. C'était un discours entièrement écrit par ChatGPT, l’intelligence artificielle disponible gratuitement depuis novembre.

Et la Première ministre a commenté. Ce texte n’a pas toujours mis dans le mile, la ponctuation n’est pas parfaite mais c’est tout de même fascinant et terrifiant. Et c’est bien ce qu’elle voulait faire: alerter sur cette technologie à la fois révolutionnaire et dangereuse.

La "dame de fer" du Danemark

Au Danemark, Mette Frederiksen est surnommée la dame de fer, principalement en raison de sa politique sur l’immigration. Cette femme de gauche applique le programme le plus restrictif d'Europe sur l’accueil des immigrés, les expulsions, ou les conditions drastiques pour obtenir la nationalité. Son objectif est zéro réfugié. Et ça plaît aux Danois puisqu’elle a été largement réélue en novembre dernier.

Elle vient de la gauche de la gauche, elle a été députée à 24 ans, ministre à 34 ans, Première ministre à 41 ans, la plus jeune de l’histoire du royaume. Son parcours ressemble à celui de Birgitte Nyborg, la Première ministre danoise de la série Borgen. Comme l'héroïne de la série, elle a deux enfants. Comme dans Borgen, elle est divorcée. Comme dans la série, elle vit simplement, elle aime les harengs en boite, elle assiste aux matchs de handball… Comme dans la série, elle s’est engagée à cesser d’exploiter les champs pétroliers en mer d’ici 2050, ce qui est le thème de la dernière saison.

Mais Mette Frederiksen n’a pas inspiré les scénaristes puisque la série Borgen a été tournée plusieurs années avant son accession au pouvoir. Ce ne sont que des coïncidences…