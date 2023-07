Qu'est-ce que Threads, le nouveau réseau social de Meta, concurrent de Twitter ?

Meta, maison mère de Facebook, a lancé mercredi Threads, un nouveau réseau social de "microblogging" comparable à Twitter, le réseau social fragilisé depuis la reprise en main par Elon Musk en octobre dernier. Un lancement couronné de succès puisque le réseau social compte 30 millions d'abonnés, jeudi en fin d'après-midi, alors même que l'application n'a pas été lancée dans l'Union européenne.

Un démarrage en trombe. Threads, le nouveau réseau social lancé par le groupe Meta, propriétaire de Facebook, Instagram et Whats App, a enregistré près de trente millions d'utilisateurs depuis son lancement mondial jeudi à 1h du matin, malgré son absence en Europe où le lancement est retardé en raison de problématiques réglementaires.

"Nous espérons que (Threads) puisse être une plateforme ouverte et accueillante pour les discussions", a écrit le patron d'Instagram, Adam Mosseri avant d'ajouter :"si c'est aussi ce que vous voulez, le meilleur moyen, c'est d'être bienveillant."

Dans les faits, la présentation de cette nouvelle application apparaît proche de celle de Twitter, avec un fil général, sur lequel figurent déjà de nombreux comptes. En effet, l'application "de conversation écrites", liée à Instagram, a réuni nombre de célébrités et d'institutionnels dès ses débuts, comme Jennifer Lopez, Shakira, Hugh Jackman, Netflix ou le Washington Post, Reuters et The Economist.

Un lancement réussi

Dès sa quatrième heure, le réseau social enregistrait cinq millions d'inscrits avant de passer à dix millions à sept heures d'existence et trente millions après sa 16ème heure, selon le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, sur son compte Threads:

"Cela prendra du temps, mais je pense qu'il devrait y avoir une appli de conversations avec au moins un milliard de gens dessus. Twitter a eu l'occasion de le faire mais n'a pas réussi. Nous espérons y arriver", a annoncé d'emblée Mark Zuckerberg.

Le fondateur de Facebook juge que ce lancement pourrait être "le début de quelque chose d'exceptionnel, mais nous avons encore beaucoup de travail devant nous pour bâtir l'application."

Mais l'impact de ce lancement pourrait être limité par l'absence de Threads dans l'Union européenne, pour des raisons réglementaires. Le géant américain souhaite clarifier les conséquences pour ses filiales d'un nouveau règlement, le DMA (Digital Market Act ou législation sur les marchés numériques) qui impose des règles pour éviter les pratiques anticoncurrentielles des géants d'Internet, alors même que Threads est présenté comme une émanation d'Instagram. Malgré cela, le groupe Meta a bien l'intention de lancer Threads dans l'Union européenne, à plus ou moins court terme, selon des sources proches du dossier.

Proche des caractéristiques de Twitter, ce nouveau venu sur internet est une menace pour le groupe Twitter, fragilisé depuis le rachat du réseau social par le milliardaire sud-africain en octobre 2022, faisant face à des flots de critiques et des résistances tant aux décisions prises pour le réseau social que sur la personnalité de son propriétaire.

Plusieurs spécialistes de la tech estiment que le timing est "parfait" pour le lancement de ce nouveau réseau social qui pourrait représenter une menace existentielle pour Twitter. La mise en ligne de Threads intervient seulement quatre mois après les premiers échos à propos de ce projet et quelques jours après l'annonce par Elon Musk d'une limite provisoire de nombre de messages consultables par compte et par jour, selon si l'utilisateur est un utilisateur payant ou gratuit, ainsi que de la réforme du tableau de bord TweetDeck, une plateforme utilisée par de nombreux utilisateurs qui deviendra payante à partir de début août.

Une menace pour Twitter ?

Si Threads est lié à Instagram, c'est aussi parce que le réseau social basé sur les photographies compte aujourd'hui plus de deux milliards d'utilisateurs actifs. Une rampe de lancement parfaite pour ce nouveau concurrent du réseau à l'oiseau bleu, contrairement à d'autres plateformes comme Mastodon ou Blusky.

Là est la menace pour Twitter qui compte 556 millions de membres actifs, selon les derniers chiffres de janvier 2023. D'autant plus que si Threads n'accueille pas de publicité pour l'instant, Twitter voit son chiffre d'affaire publicitaire fondre depuis l'arrivée d'Elon Musk, une tendance qui persiste malgré les différents changements au sein du réseau social.

Plusieurs spécialistes estiment que si des utilisateurs avec un important portefeuille d'abonnés sur Instagram basculent sur Threads, à l'instar de Kim Kardashian ou Lionel Messi, le nombre d'utilisateurs pourrait grimper rapidement et les budgets publictaires rapidement s'envoler, au détriment de Twitter.