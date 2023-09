Smartphones: ces raccourcis "cachés" qui peuvent vous faire gagner beaucoup de temps

Nos smartphones sont des bijoux de technologie qui sont très souvent sous-exploités. Voici quelques exemples de "raccourcis" qui peuvent faciliter la vie.

On sous-exploite nos smartphones. Il existe plein de paramètres et d’applications pas forcément connus et qui peuvent largement nous faciliter la vie. On a tous dans la poche un bijou de technologie et on n’utilise même pas 10% de leurs capacités. On va commencer par une appli, non pas "cachée" mais sous-exploitée, Google Lens.

Elle est présente de base sur la plupart des téléphones Android mais on peut aussi l'avoir sur iPhone. Un incroyable couteau suisse numérique, qui permet de faire plein de choses en pointant son téléphone devant soi.

Vous pointez par exemple votre téléphone sur un objet qui vous plaît, un t-shirt ou une souris d’ordinateur. Et il va vous trouver le même et vous pouvez l’acheter en deux clics sur internet ou dans un magasin proche qu’on va vous indiquer. Vous êtes dans un restaurant à l’étranger, vous pointez le téléphone sur le menu, et vous allez en avoir la traduction instantanée. Dans un musée, vous pointez un tableau, vous allez avoir toutes les explications. Un problème de maths, même chose. Vous le pointez sur votre vélo dont la chaîne vient de casser, il vous montre un tuto de réparation. Vous prenez une photo du petit autocollant derrière une box wifi à laquelle vous voulez vous connecter et vous êtes automatiquement connecté, plus besoin de taper le code interminabl! Vous pointez une carte de visite et les coordonnées s’ajoutent automatiquement dans vos contacts. Ce ne sont que quelques exemples de ce que peut faire cet incroyable couteau suisse numérique.

C’est une application très concrète de la puissance de l’intelligence artificielle, qu’on a tous a portée de nos doigts mais qu’en réalité très peu utilisent au quotidien.

Ces codes cachés qui mènent à des fonctionnalités secrètes

Il existe plein de codes cachés, un peu comme dans les jeux vidéo ou quand on fait la combinaison d’une suite de touches, on obtient des bonus spéciaux. Il en existe des dizaines et des dizaines. Par exemple sur iPhone, vous tapez, comme si vous alliez passer un coup de fil, *3370#. Ça va lancer un mode où la qualité sonore de vos appels va être améliorée. En revanche, ça va utiliser beaucoup plus de batterie.

Il en existe des dizaines et des dizaines. Certains vont vous donner plein de détails techniques sur votre téléphone, le code IMEI par exemple, indispensable pour bloquer l’appareil en cas de vol, d’autres vont servir à sauvegarder des données, activer le renvoi d’appel, appeler en appel masqué (#31# avant le numéro) ou éteindre l’appareil de force (différent en fonction du modèle). Ça vaut le coup d’en connaître quelques-uns. Certains opérateurs bloquent ces codes, qui ne fonctionnent pas non plus sur toutes les versions de tous les appareils, donc à vous de tester. Mais il y a énormément de choses à découvrir.

Ces fonctionnalités sous-exploitées

Que ce soit sur iPhone ou sur les téléphones Pixel de Google, il existe des raccourcis que vous pouvez paramétrer. Vous avez ce qu’on appelle le "bouton secret". Pas franchement secret en fait, il faut juste savoir s’en servir. En tapotant l’arrière de son téléphone deux ou trois fois (le logo Apple ou le petit G de Google), on peut réaliser certaines actions prédéfinies, plutôt que de devoir naviguer sur l’écran du smartphone... On peut s’en servir pour activer la lampe de poche par exemple, ou réaliser une capture d’écran, ou lancer votre jeu ou votre application préféré. Un raccourci hyper pratique. Ça fonctionne même quand on utilise un étui.

A noter aussi que ces fonctionnalités "multitap" pourraient vous sauver la vie, en cas de danger, on peut enclencher un mode urgence sur son smartphone. Sur Android, il suffit d’appuyer cinq fois rapidement sur le bouton "marche-arrêt". Et à ce moment-là, le téléphone va appeler automatiquement des contacts d’urgence, partager votre position GPS et lancer un enregistrement vidéo et audio. Pratique en cas d’accident ou d’agression par exemple.