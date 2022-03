Tactique, recrutement... L'intelligence artificielle, nouvelle alliée du football

Un allié inattendu débarque dans le monde du sport: l’intelligence artificielle. Les algorithmes s’invitent de plus en plus dans le monde du foot.

Et si un œil numérique était capable d’analyser précisément ce qui se passe sur le terrain à l’entraînement et pendant les matchs et de conseiller en temps réel l’entraîneur de l’équipe? L’intelligence artificielle intéresse de plus en plus les grands clubs de football.

Des partenariats avec les GAFAM

Liverpool, notamment, s’est allié avec Deepmind, une filiale de Google qui a conçu entre autres l’IA qui a battu le champion du monde de jeu de go. Ses ingénieurs vont donner un coup de main à l’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, en créant pour lui un assistant virtuel intelligent pour l’aider dans ses prises de décisions.

Concrètement, Liverpool a fourni à Google une masse phénoménale de données sur l’intégralité de ses matchs de ces dernières années récoltées par des capteurs, des trackers gps dont sont équipés les joueurs. Un algorithme va analyser toutes ces données et essayer de trouver des récurrences, des éléments qui échappent à un œil humain même très aguerri et de faire des suggestions.

A partir de ce moment, elle va être capable de prédire comment tel ou tel joueur de telle ou telle équipe va réagir dans une situation donnée: si vous faites une passe en profondeur du côté droit contre Manchester City, tel joueur va partir dans telle direction, un autre va faire autre chose. Parmi ses champs d’analyse, l'IA va essayer de deviner la trajectoire d’un penalty. La machine a analysé 12.000 penalties tirés pendant la Ligue des champions et en tire la conclusion que les attaquants visent plus souvent dans le coin inférieur gauche.

>>> Retrouvez tous les podcasts d'Anthony Morel sur le site et l'application RMC

Le sport devient une science comme une autre

Ce genre d’information pourrait évidemment être exploité, pour mieux entraîner les gardiens de but par exemple. L’outil va aussi servir à analyser les performances des joueurs, pour estimer leur état de fatigue en fonctions de tout un tas de données très fines, afin d’éviter les blessures. L’outil pourrait même analyser la première mi-temps d’un match pour donner des conseils pour la seconde.

Cette intelligence artificielle ne va remplacer l’entraîneur, mais va analyser toutes les probabilités et statistiques. Le sport devient une science comme c’est le cas depuis longtemps avec les sports américains: naseball, basket ou le foot américain. A côté, on est des petits joueurs. Les sports européens récoltent de plus en plus de données pendant les entraînements, les matches afin de les analyser de manière scientifique. Désormais les informaticiens, les data scientists, font partie du staff, au même titre que les médecins par exemple.

La France à la pointe

Le Paris Saint-Germain travaille désormais avec l’école Polytechnique pour trouver un informaticien de génie. En 2019, ils ont organisé un grand concours pour trouver une sorte de Mbappé des algorithmes capable de mettre au point un outil informatique qui aiderait l’entraîneur à prendre les meilleures décisions.

On peut aussi citer une petite startup parisienne qui s’appelle Skillcorner, qui a mis au point une IA capable d’analyser des vidéos de matchs pour analyser en permanence la position et les mouvements de chaque joueur et de la contextualiser et donc d’analyser des tonnes de données.

L'IA ne va pas juste dire "Neymar a raté trois occasions en première mi-temps". Il va analyser l’endroit où a eu chaque tir, quel défenseur était là pour contrer le tir, la position relative de tous les autres joueurs sur le terrain, ce qui permet d’évaluer très finement les performances de chaque joueur mais aussi de trouver des faiblesses très précises dans le jeu de l’adversaire, en analysant des dizaines de matches.

Les algorithmes vont aussi travailler pour permettre de trouver de futures recrues. En analysant un match de quatrième division argentine, il va peut-être détecter LA perle rare que personne n’aurait pensé à aller chercher.