TikTok limité à 1h: "Une avancée bienvenue mais qui doit s'accentuer" pour le ministre du Numérique

Alors que TikTok va déployer un système pour limiter son temps d'utilisation, le ministre délégué en charge du Numérique, Jean-Noël Barrot, invité d'Apolline Matin sur RMC et RMC Story, a salué une "avancée bienvenue" tout en souhaitant d'autres dispositifs contre l'addiction des enfants aux réseaux sociaux.

TikTok dans le viseur des autorités. Le réseau social chinois a annoncé mercredi de nouvelles fonctionnalités pour limiter le temps d'écrans des plus jeunes sur son application. Une limite d'une heure d'utilisation sera mise en place pour les moins de 18 ans. Après, l'utilisateur devra entrer son mot de passe pour continuer à utiliser l'application. Invité d'Apolline Matin sur RMC et RMC Story, le ministre délégué chargé du Numérique Jean-Noël Barrot, a salué "une avancée qui était attendue, mais qui est la bienvenue", tout en demandant plus d'efforts aux plateformes.

"La mobilisation des grandes plateformes doit s'accentuer pour mieux protéger nos enfants contre les effets délétères au quotidien d'une forme d'addiction, qui est de mieux en mieux documentée et dont les parents font l'expérience au quotidien", a-t-il déclaré.

Une addiction?

En effet, de plus en plus de parents se disent inquiets d'un phénomène d'addiction à ce flux de vidéos courtes, perturbant la scolarité, l'attention, la concentration ou encore isolant les jeunes. Pour contrer cela, le gouvernement veut généraliser le contrôle parental sur les écrans, du smartphone à la tablette, en passant par la console de jeu:

"Sur chaque nouvel appareil acheté pour un enfant, le contrôle parental sera préinstallé, il restreindra l'accès aux sites réservés aux adultes notamment les sites pornographiques. Il permettra de contrôler le temps passé sur les écrans par les enfants et de filtrer un certain nombre de sites."

Cette contrainte pour les fabricants de smartphones sera mise en place à partir de "la validation définitive du décret d'application", votée il y a un an. "À partir de ce moment-là, les fabricants devront s'y conformer", a annoncé le ministre.

De plus, les députés vont débattre à partir de ce jeudi d'une loi pour imposer aux réseaux sociaux une vérification "sérieuse" de l'âge de leurs utilisateurs. "Aujourd'hui, TikTok a mis une limite d'âge de 13 ans mais de nombreux enfants de 8 à 13 ans y sont inscrits" explique Jean-Noël Barrot. "Avec la proposition de loi que nous soutenons au gouvernement, les réseaux sociaux devront vérifier l'âge et recueillir l'accord des parents. Un régime de sanction est prévu. Les débats devront les détailler", conclut-il.