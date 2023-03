Bénéfice record de CMA-CGM: qui est Rodolphe Saadé, son puissant PDG marseillais?

L'armateur CMA-CGM a annoncé des bénéfices historiques pour 2022 avec plus de 23 milliards d'euros, un record fou qui bat ceux des plus grandes firmes françaises. A la tête de l'entreprise un puissant franco-libanais très impliqué dans sa ville, Marseille.

Rodolphe Saadé a le vent en poupe. PDG de l’armateur CMA-CGM, son entreprise vient d'annoncer des profits records: plus de 23 milliards d'euros de bénéfices en 2022. C’est tout simplement le record absolu, jamais aucune entreprise Française n’avait affiché de tel résultat, pas même LVMH, ni Total.

Le groupe de transport maritime installé à Marseille vient de devenir l’entreprise la plus rentable de France, et du coup son PDG et actionnaire a vu sa fortune exploser. Passant de 6 à 41 milliards entre 2021 et 2022. La famille Saadé s’est donc enrichie de 35 milliards en un an, elle est désormais la 31e fortune du monde d'après Forbes.

Au départ de cette saga, il y a le grand-père Rodolphe, un Syrien qui fait fortune dans les fruits et l'import-export. Son fils Jacques reprend le groupe, mais en 1966, l’entreprise est nationalisée par Hafez el Assad, leader du régime syrien. La famille perd tout, déménage à Beyrouth et repart de zéro.

Dix ans plus tard, la guerre rattrape les Saadé à Beyrouth. Jacques Saadé fuit les bombardements et déménage à Marseille avec ses trois enfants. Ils sont arrivés avec trois valises, ils pensaient rester deux mois, ils sont là depuis 45 ans.

Jacques Saadé est mort en 2018. Juste avant, il avait confié les rênes du groupe à son fils Rodolphe, 53 ans aujourd’hui, l’homme qui affiche ces résultats insolents.

Un homme qui se présente comme avant tout comme Marseillais

Rodolphe Saadé a la double nationalité française et libanaise, mais il est surtout attaché à Marseille. Il occupe un sublime bureau au 30e étage de la plus haute tour de la ville, celle que son père a fait construire à deux pas du Vieux-Port pour laisser sa trace.

Ce qui veut dire que Rodolphe Saadé domine la ville au sens propre comme au sens figuré. Il vient de racheter le quotidien local La Provence au nez et à la barbe de Xavier Niel. On lui prête l'intention de vouloir racheter l’OM dont il a déjà obtenu le sponsor maillot à partir de la saison 2023-2024.

Selon Libération, qui lui a récemment consacré un portrait, il est l’homme le plus puissant de Marseille. Plus puissant que le maire ou que le président du conseil régional. Il subventionne un grand nombre d’associations, surtout dans les quartiers Nord. Il est aussi le mécène d’un service de cancérologie et il est très investi sur les questions écologistes.

Tout cela peut-être pour faire oublier que la CMA-CGM ne paye presque pas d'impôt. À peine 0,7% de ses bénéfices l’an dernier, en raison d’une législation particulièrement favorable aux armateurs. C’est ce qui permet à Rodolphe Saadé d'être très généreux avec Marseille, sa ville d’adoption.