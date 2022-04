Campings: les réservations en forte hausse pour les vacances de Pâques

Selon la Fédération de l'Hôtellerie de Plein Air, le nombre de réservations dans les campings a augmenté de 20% pour ces vacances de Pâques par rapport à 2019, qui était une année de référence.

Pour ces vacances de Pâques, les campings font le plein de clients dès l'avant-saison. Plus de 20% de réservations ce mois-ci par rapport à avril 2019, année de référence, selon la Fédération de l’Hôtellerie de Plein Air.

Pour les habitués, comme Fabrice, en pleine grillade au barbecue, Charline et Monique, les meilleures vacances, c'est au camping.

“C'est l'art de flâner, de prendre du temps, chose qu'on ne trouve pas forcément à l'hôtel. Ça permet d’être indépendant tout en ayant une structure. Chacun peut vaquer à ses petites occupations, et en plus, on rencontre du monde. Ça permet aussi de profiter du plein air. Tous les matins, quand il ne pleut pas, on va faire du vélo, on va sur le bord de mer", expliquent-ils.