Électricité: des ristournes pour ceux qui consomment le moins

Les personnes qui consomment le moins en énergie vont être récompensées. Plusieurs fournisseurs comme TotalEnergies ou Engie réfléchissent à des solutions pour inciter les clients à réduire leur consommation. Cela prendra, notamment, la forme d'une ristourne sur la facture.

Moins on consomme, meilleures seront les économies. Pour inciter leurs clients à être moins énergivores chez eux, TotalEnergies et Engie imaginent des formes de récompenses.

Premièrement, chez TotalEnergies, les personnes qui déplaceront leurs consommations aux heures creuses, pourraient bénéficier d’un bonus.

Deuxièmement, le groupe envisage de verser une prime aux clients qui afficheront, cet hiver, une consommation d'électricité inférieure à celle de l'hiver dernier.

Déduction prévue en avril prochain

Cela portera le nom de "bonus conso" et cela représenta entre 30 et 120 euros, lorsque la consommation d'énergie du client sera réduite de 5 à 20%. Il y aura trois critères pour en bénéficier: être abonné depuis novembre, occuper le même logement que l'hiver dernier et avoir un compteur Linky. La déduction devrait être faite en avril prochain.

De son côté, Engie, concurrent de Total, envisage aussi un dispositif. L'entreprise pourrait mettre en place un système inspiré de celui qu’elle pratique déjà en Australie: les consommateurs sont prévenus que le lendemain, une pointe de consommation se produira entre 7h et 9h, ou 18h et 20h. S'ils réduisent leur consommation dans ce créneau, ils se verront offrir une ristourne.

RTE redistribue plus d'un milliard d'euros

Enfin, RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, va redistribuer entre 1 et 1,5 milliard d'euros à ses acheteurs d'électricité en France, début 2023. Ces sommes sont issues des recettes exceptionnelles engrangées grâce à la flambée des prix de l’électricité, sur les lignes à haute tension, notamment sur les péages aux frontières.

90% de cette somme reviendra aux 130 distributeurs qui à leur tour devraient en faire profiter leurs clients consommateurs.