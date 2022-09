Ecowatt: comment fonctionne ce dispositif créé pour aider à gérer la consommation d'électricité?

Devenu national en 2020, le dispositif Ecowatt a pour objectif de donner l'état de l'énergie en France avec trois marqueurs différents. Le but est d'inciter les consommateurs à réduire leur dépense en période de restriction d'approvisionnement.

Ecowatt doit être la consommation d’énergie ce que Bison Futé est à la route pour éviter les bouchons ou “tous anticovid” pour éviter l’épidémie de coronavirus. C’est un dispositif qui donnera la "météo" de l'énergie. Il devra également encourager les consommateurs à réduire leur consommation en période de restriction d'approvisionnement d'électricité et de production nucléaire faible. Pour l’utiliser, il faut s’inscrire volontairement sur la plateforme monecowatt.fr.

En permanence on pourra suivre en temps réel la quantité d'électricité disponible dans le pays. Trois couleurs: vert pour une "consommation normale", orange pour "système électrique tendu" et rouge pour "système électrique très tendu". En cas de météo électrique rouge, une alerte sera diffusée via l'application Ecowatt, ou par SMS et mail, à condition d'être inscrit à l'"alerte vigilance coupure". Le dispositif ira jusqu’à indiquer les heures précises durant lesquelles il faudra réduire sa consommation d’énergie.

100.000 personnes inscrites

Le système est testé depuis plusieurs années en Bretagne et en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le dispositif est devenu national en 2020. A ce jour, seules 100.000 personnes sont inscrites sur la plateforme. A partir de cet hiver, il sera accessible aux entreprises.

En revanche, le dispositif Ecowatt ne fait que très peu de recommandations concrètes pour réduire sa consommation. Il conseille simplement de baisser le chauffage lorsque l'on quitte son logement, fermer ses volets la nuit, charger son portable, faire tourner l’électroménager la nuit… Rien de bien nouveau donc.