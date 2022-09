Est-il plus rentable d'être propriétaire ou locataire? Le débat relancé

La conjoncture actuelle conduit à l'augmentation drastique de la durée de rentabilité de l'achat d'un bien immobilier.

Beaucoup de Français se posent la question: est-ce qu’il est plus rentable d’être propriétaire ou locataire de son logement ? Ce mardi, c’est le courtier Meilleurtaux.com qui apporte une réponse: il faut désormais détenir sa résidence principale 13 ans et huit mois en moyenne pour que l’achat soit plus rentable que la location.

C’est un chiffre qui est en train de littéralement s’envoler. Il fallait en effet, en moyenne, 3 ans et 4 mois en 2020, et 5 ans et 8 mois en 2021 pour que la possession de la résidence principale devienne plus rentable que sa location.

Comment est fait le calcul?

Sur la base d’un appartement de 70 m2, meilleurs taux regarde dans une trentaine de villes le prix au mètre carré, le montant des loyers, des charges, de la taxe foncière, les taux d’emprunt, les loyers, le potentiel de hausse du marché et regarde donc à partir de combien de temps être propriétaire devient plus rentable.

Comment expliquer que ça augmente autant ?

La principale explication, c’est la hausse des taux d’intérêt pour un prêt, l’augmentation des prix du mètre carré dans de nombreuses villes moyennes depuis le Covid, tandis que de leur côté, les loyers ont peu augmenté tandis que des villes comme Paris, Lille ou Lyon mettent en place leur encadrement.

Attention, comme toujours en immobilier, évolutions moyenne masque de grandes disparités : 28 ans à Paris et Lyon, Angers et Nantes, 24 à Toulouse, 23 à Bordeaux, 22 à Strasbourg, ou Nice. A l'autre bout du spectre, mais seulement 2 à Perpignan, ou Nîmes, 3.5 à Reims, 6 à Saint-Etienne et Grenoble, ou au Havre, 8 au Mans.