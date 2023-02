Étretat prend des mesures de sécurité après la mort de trois personnes en haut des falaises

Après le décès, en 2022, de trois femmes prenant trop de risques pour prendre un selfie, la ville d'Étretat a décidé de prendre des mesures de sécurité face au fléau des selfies et à la sur-fréquentation du site.

Attention selfie. En 2022, trois personnes sont décédées en prenant des photos ou des selfies sur la promenade des falaises d'Étretat. Des accidents alors que, sur la côte d'Albâtre, les éboulements de falaises se font plus fréquents. Une succession de drames qui a fait réagir la mairie.

"Des comportements inadaptés sont régulièrement constatés sur le site, de ce fait, dans un objectif de pédagogie, les équipements seront accompagnés de panonceaux supplémentaires sur lesquels des consignes de sécurité sont indiquées afin de rappeler aux visiteurs les comportements à adopter", a expliqué la ville dans un communiqué.

"Un aménagement provisoire"

Dans la Matinale Week-End de RMC, Joël Jacob, adjoint au maire, a précisé ce qui sera mis en place sur ce site protégé, expliquant que la municipalité a "décidé d'accélérer les choses et des aménagements provisoires pour pallier l'urgence": "des piquets reliés par des fils et baliser les sentiers pour protéger les gens et les empêcher d'approcher des bords de la falaise."

"Le piétinement a provoqué l'érosion de la falaise et élargi les sentiers qui étaient précédemment balisés, faisant des chemins de plusieurs mètres de largeur alors qu'ils n'étaient que d'un ou deux mètres avant."

Conséquence de la sur-fréquentation du site. Est-ce qu'Étretat peut mettre en place la même politique que les Calanques de Marseille avec prise de rendez-vous et jauge à l'entrée? "Un procédé un peu trop radical" estime l'adjoint qui attend de voir les résultats de cette première installation. "On ne peut pas interdire aux gens de venir, ils sont les bienvenus. La seule chose est de préserver leur sécurité et eux doivent être prudents et respecter les consignes."