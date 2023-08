Hausse de 10% du coût de l'électricité au 1er août: certains Français se sentent pris à la gorge

Nouvelle hausse des tarifs réglementés de l'électricité à partir de ce mardi 1er août. Une augmentation de 10% qui inquiètent les revenus modestes alors qu'elle fait suite à déjà d'autres hausses ces dernières années.

À partir de ce mardi 1er août, les ménages et les petites entreprises devront faire face à une nouvelle augmentation de 10% des tarifs réglementés de l’électricité. Cette hausse s’ajoutera à celle de 15% entrée en vigueur depuis février 2023, après plus 4% un an plus tôt.

Elle traduit la volonté de l’exécutif de réduire progressivement le bouclier tarifaire pour desserrer la pression sur les finances publiques. Mais ces hausses successives pèsent de plus en plus dans le budget des Français.

Sur sa facture d'électricité, Zeina a déjà fait le calcul.

“Il y a déjà plus 10 euros et encore là, on est en été. Donc voilà, ça fait souci”, indique-t-elle.

Et il y a de quoi avec une facture qui atteint désormais les 90 euros mensuels, cette mère au foyer doit multiplier les astuces. “Je fais marcher les machines le soir en heures creuses, j'éteins toutes les machines qui n’ont pas besoin d’être en veille”, détaille-t-elle.

Faire jouer la concurence entre fournisseurs, rentable?

Bernard a lui dû mettre ses projets sur pause. Avec 1800 euros de retraite par mois, il va, après cette augmentation, devoir régler 110 euros d'électricité tous les mois. Et conséquence directe, il ne partira pas cet été. “Il faut compter la chambre, la location, et les retraites n'augmentent pas. Donc je ne peux plus y aller en vacances”, regrette-t-il.

Alors, le bon plan, à court terme, pour réduire sa facture serait de faire jouer la concurrence entre les différents fournisseurs.

“On a la possibilité selon sa propre consommation de gagner entre 60 à 80 euros par année. Ça peut quand même être intéressant”, affirme Anna Créti, professeur d'économie à l'université Paris Dauphine.

À long-terme, d'après cette experte, c'est surtout la performance énergétique du logement qui permettra de faire des économies durables sur notre consommation électrique.