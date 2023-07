Hausse des prix de l'électricité, épargne populaire, tickets de caisse… Ce qui change au 1er août

Des prix de l'électricité au livret d'épargne populaire, voici les quelques changements qui interviendront à compter de ce mardi 1er août 2023.

Le mois d'août débute ce mardi, avec comme chaque année son lot de petits et de grands changements. RMC fait le tour de ces évolutions qui auront différentes répercussions sur la vie des Français.

Hausse des prix de l'électricité

Sans aucun doute, c'est LE changement majeur qui touchera tous, ou presque, les Français. A compter de ce mardi, les tarifs de l'électricité vont augmenter de 10%, une hausse qui fait suite à la réduction progressive du bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement.

La hausse va concerner l'ensemble des ménages et les toutes petites entreprises (commerçants et artisans) disposant d'un compteur d'une puissance jusqu'à 36 kVA. Cela représente un surcoût moyen d'un peu plus de 150 euros par an (13 euros par mois).

Selon le calcul du gouvernement, "avant la hausse, la facture était de l'ordre de 1.640 euros par an. Après la hausse, elle sera à 1.800 euros", pour un consommateur moyen au chauffage électrique qui consomme 7 MWh par an. Concrètement, c'est donc une augmentation de 160 euros en moyenne pour le contribuable qui prendra place dès ce 1er août.

Allocation de rentrée scolaire

D'autre part, et ce n'est pas un changement, l'Allocation de rentrée scolaire (ARS) va commencer à être versée aux parents d'élèves éligibles dès ce mardi, pour les foyers de Mayotte et de la Réunion. Versée par la CAF, cette aide dispose d'un montant variable en fonction de l'âge des enfants :

398,09 euros pour les enfants de 6 à 10 ans,

420,05 euros pour les enfants de 11 à 14 ans,

434,61 euros pour les adolescents de 15 à 18 ans.

L'allocation sera ensuite versée aux parents de la métropole et ceux vivant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, à partir du 16 août prochain.

Livrets d'épargne : légère baisse des intérêts du LEP

Un changement notable pour les épargnants aux faibles revenus est à souligner pour ce 1er août. Le Livret d'épargne populaire, dont peuvent disposer les Français disposant d'un revenu fiscal de référence de moins de 21.393 euros, voit son taux baisser de 0,1%, passant désormais à 6%. Avec un plafond fixé à 7.700 euros, hors calcul des intérêts capitalisés, le LEP verra ce montant maximum augmenter le 1er octobre prochain. Il passera de 7.700 euros à 10.000 euros.

Pour ce qui est du Livret A, le taux d'intérêts restera le même, soit 3%. Le ministre de l'Economie a annoncé que ce taux devrait rester fixe jusqu'au 1er janvier 2025.

Fin de l'impression du ticket de caisse… ou presque

Ce mardi 1er août marque aussi l'obligation pour tous les commerçants d'arrêter d'imprimer le ticket de caisse automatiquement. En effet, le ticket de caisse ou de carte bleue ne sera obtenable qu'à la demande du client. Toutefois, les tickets faisant office de justificatif (pour une assurance sur un produit par exemple) seront, eux, automatiquement imprimés.

Si la mesure est notamment mise en place pour réduire les répercussions de l'impression des tickets de caisse sur le climat, les critiques ne tarissent pas sur cette disposition qui pourrait en réalité n'avoir que très peu d'effets sur le réchauffement de la planète.

Le ticket pourra en effet être proposé par SMS, via un QR code, ou par mail. Mais un ticket numérique n'est pas forcément plus écologique, comme expliqué dans cet article.