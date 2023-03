Hausse des bénéficiaires des Restos du Coeur: "Compliqué de venir alors qu'on a toujours travaillé"

Les Restos du Coeur font face à une hausse importante des bénéficiaires. Sur les trois derniers mois, l'association a vu une hausse de 22 % par rapport à l’année dernière, notamment des familles. Pour de nombreuses personnes, devoir venir ici, c'est un crève-coeur.

"L'inflation et la crise énergétique percutent violemment ceux qui étaient précaires et d'autres qui le deviennent", a commenté Patrice Douret, président des Restos du Coeur.

L'association a présenté un nouveau bilan alarmant ce mardi. Sur les trois derniers mois, l'association a vu une hausse de 22 % des bénéficiaires par rapport à la même période l'année dernière.

Au centre de Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne), il y a même 25 % de bénéficiaires en plus que l'année dernière. "On a été obligé d'ouvrir des plages de distribution supplémentaire et on voit que les chiffres explosent et qu'on a de plus en plus de famille. Ça n'est pas juste une dizaine de familles, on a maintenant 50 ou 55 familles qui passent le mercredi soir pour récupérer leur dotation alimentaire", déplore Christine Gauthier, la responsable du centre.

Pour ces familles qui viennent chercher une aide alimentaire, c'est compliqué d'assumer sa situation. "C'est dur de venir, c'est comme si on se rabaissait. C'est difficile de venir et de raconter ses péripéties", explique Sophia. Accompagnée de son fils âgé de quelques mois, elle n'a pas d'autres choix que de venir ici.

"J'avais besoin de compotes, de choses pour le nourrir parce que comme j'ai déménagé, je n'avais pas les moyens pour finaliser le mois", souligne-t-elle.

En plus de l'alimentaire, l'association aide à fournir certains produits d'hygiène et pour bébés. Il ne restait plus que trois couches à Sophia, qui travaille en intérim. Impossible pour elle d'en acheter: "Un paquet, ça coûte plus de 10 euros et je n'ai même pas un euro", ajoute-t-elle.

Pour certains, c'est la première fois qu'ils viennent. C'est le cas de Roxane, éducatrice sportive. Son entreprise ne peut plus la payer.

"C'est quand même très compliqué quand on a toujours travaillé. Moi j'ai encore la chance d'avoir des amis et de la famille, mais c'est vrai que là à force de demander à tout le monde, j'arrive à un stade où je dois venir ici. Je ne viens pas de gaieté de coeur, mais en même temps il faut que je fasse manger mes enfants", déclare-t-elle.

Les familles monoparentales, principalement des femmes seules avec enfants, représentent un quart des personnes accueillies aux Restos du Coeur et leur nombre a augmenté de 21% sur un an. Plus de la moitié des personnes accueillies par l'association a moins de 25 ans.

Du 3 au 5 mars, les équipes bénévoles des Restos seront présentes dans plus de 7.000 supermarchés dans toute la France pour collecter des denrées alimentaires et des produits d'hygiène.