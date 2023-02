Inflation en France: un "plateau" à 6% début 2023 puis un reflux à 5% en juin

Le glissement annuel des prix à la consommation est relativement stable depuis l’été, autour de 6 %, l'alimentation (+13 % sur un an en janvier 2023), y a pris une part de plus en plus importante. Selon les prévisions de l'Insee, l'inflation resterait autour de 6 % en février, puis se situerait autour de 5% sur un an en juin 2023.

L'Insee a publié ses prévisions sur l'inflation et la croissance pour la première partie de 2023.

Dans son ensemble, la hausse des prix à la consommation devrait demeurer sur "un plateau" autour de 6% sur un an en février, un niveau inédit depuis près de quatre décennies, avant de refluer progressivement à 5% en juin.

Des envolées des prix à deux chiffres sur les produits alimentaires devraient avoir lieu, jusqu'à 13,7% sur un an dans ce secteur en février, selon l'Insee.

L'Insee table sur une croissance de 0,2% aux premier et deuxième trimestres 2023, grâce à une production industrielle résistante.

Le gouvernement table sur une croissance de 1 %

"On est dans une situation conjoncturelle plutôt hésitante, ni franchement favorable, ni franchement défavorable", a résumé Julien Pouget, chef du département de la conjoncture de l'Institut national de la statistique lors d'une conférence de presse.

Après avoir progressé d'un timide 0,1% au quatrième trimestre 2022, le Produit intérieur brut (PIB) augmenterait ainsi de 0,2% au premier trimestre puis de 0,2% à nouveau au deuxième, contre respectivement 0,1% et 0,3% anticipés précédemment.

Ces prévisions ne tiennent cependant pas compte de l'impact éventuel des grèves contre le projet de réforme des retraites, qui pourraient affecter plus fortement certains secteurs comme les transports.

L'Insee n'a pas fourni de prévision pour l'ensemble de 2023, alors que le gouvernement table sur une croissance de 1%.