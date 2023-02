Indemnités chômage, transports, épargne... Tout ce qui change au 1er février 2023

Ce début de mois de février marque l'entrée en vigueur d'un certain nombre de changements, notamment dans les transports avec par exemple l'augmentation des prix des courses de taxis et des péages. Une bonne nouvelle, la hausse des taux des livrets d'épargne.

Nous sommes aujourd'hui le 1er février et un certain nombre de changements entrent en vigueur. Notamment du côté des transports. Avec une augmentation de 4 % sur les courses de taxi, soit presque autant que les tarifs des péages qui augmentent, eux, de près de 5 %.

Autre augmentation, celle des prix de l'électricité. Le tarif réglementé de l'électricité augmente de 15% en France. Si les barèmes habituels de calcul avaient été respectés, les prix de l’électricité auraient dû augmenter de 99% (TTC). Mais grâce au bouclier tarifaire, la hausse ne sera "que de 15%".

Autre mesure, il faudra désormais s'y prendre un peu plus à l'avance pour échanger gratuitement un billet de train. En effet, le délai passe à six jours maximum avant le départ contre trois actuellement. Et passé ce délai, l'échange vous coûtera non plus 15, mais 19 euros.

Augmentation des taux des livrets d'épargne

Pour les demandeurs d'emploi à partir de ce mercredi, leur durée d'indemnisation est réduite d'un quart. C’est-à-dire que, par exemple, au lieu de percevoir le chômage pendant un an, ils ne le toucheront plus que pendant neuf mois.

Du côté du Covid, des changements sont également à prevoir. L'isolement systématique pour les personnes testées positives ne sera plus requis. Les personnes cas contact asymptomatiques n'auront également plus à réaliser un test de dépistage au deuxième jour de la notification de leur statut. Quand aux arrêts de travail dérogatoires, sans jour de carence pour les personnes testées positives au Covid-19, ils ne seront plus possibles.

Enfin, cela vaut le coup de mettre de l'argent de côté en ce moment. Les taux des livrets d'épargne augmentent. Celui du livret A passe de 2 à 3%, même hausse pour le livret de développement durable et solidaire. Enfin, le taux du livret d'épargne populaire augmente lui de 4,5 à 6%.