Navigo, carburant, Smic, Linky... Tout ce qui change au 1er janvier 2023

Beaucoup de changements au 1er janvier 2023. De l'augmentation du prix du pass Navigo, à la gratuité sur les préservatifs pour les moins de 26 ans en passant par la revalorisation du Smic, tour d'horizon de ce qui change à partir du 1er janvier 2023.

Hausse du Smic, la ristourne générale sur la carburant remplacée par une indemnité pour les ménages les plus modestes, les préservatifs gratuits pour les moins de 26 ans... Tour d'horizon de ce qui change au 1er janvier.

Le Smic gagne 24 euros

Le salaire minimum de croissance (Smic) est revalorisé de façon automatique de 1,8% du fait de la hausse des prix. Il passe à 1353 euros net mensuels, soit une hausse de 24 euros. En brut, pour un temps plein de 35 heures hebdomadaires, le Smic mensuel passe à 1.709 euros et le Smic horaire à 11,27 euros. Dans la fonction publique, les salaires des 410.000 agents les moins bien rémunérés seront eux aussi revalorisés de 1,8% au 1er janvier 2023.

Prime apprentissage

La prime à l'embauche des apprentis sera de 6.000 euros en 2023 pour un mineur comme pour un majeur de moins de 30 ans. Actuellement, cette aide est de 5.000 euros pour un mineur, 8.000 pour un majeur.

Doublement du taux des nouveaux PEL

Pour la première fois en 22 ans, le taux de rémunération des plans d'épargne logement (PEL) signés à partir du 1er janvier va augmenter, pour atteindre 2%, contre 1% aujourd'hui.

Carburants: fin de la ristourne générale

La ristourne générale sur le carburant à la pompe est remplacée par une indemnité de 100 euros réservée aux 10 millions de travailleurs les plus modestes (revenu fiscal annuel de référence par part inférieur à 14.700 euros) utilisant une voiture ou un deux-roues pour aller travailler. Il faut en faire la demande sur le site impots.gouv.fr.

100 euros pour les primo-covoitureurs

Une double prime de 100 euros est promise aux automobilistes qui se mettront au covoiturage en 2023, sur les longs trajets comme sur ceux du quotidien (à partir d'un certain nombre de trajets).

Bonus écologique

Le montant du bonus écologique pour l'achat d'une voiture électrique est porté à 7.000 euros pour la moitié des ménages, les plus modestes.

Compteurs électriques

Le relevé de compteurs électriques devient payant pour les clients qui ne sont pas équipés d'un compteur Linky et qui n'auraient pas adressé à Enedis un auto-relevé durant les 12 derniers mois.

Ces clients se verront appliquer des frais de 8,48 euros tous les deux mois prélevés par les fournisseurs d'énergie.

Bouclier gaz

La hausse des tarifs réglementés de vente du gaz naturel sera limitée à 15%. Ce bouclier tarifaire s'applique aux abonnés résidentiels (consommant moins de 30 MWh/an) ainsi qu'aux copropriétés disposant à titre individuel d'un contrat de fourniture en gaz naturel.

Fin du timbre rouge

La Poste va remplacer son timbre rouge pour les lettres urgentes distribuées le lendemain par une version dématérialisée. La nouvelle formule, appelée "e-Lettre rouge", permettra d'envoyer des documents de trois feuillets maximum sur le site laposte.fr ou dans un bureau de poste, via un automate ou avec l'aide d'un postier. Le document sera imprimé à proximité du destinataire, mis sous pli et distribué le lendemain s'il a été envoyé avant 20h. Le service coûtera 1,49 euro, contre 1,43 euro pour le timbre rouge actuel de la "lettre prioritaire".

Pas de chaudière à gaz avec MaPrimeRénov'

Le dispositif MaPrimeRénov' ne va plus permettre de subventionner l'achat de chaudières à gaz, y compris celles à très haute performance énergétique.

Passoires thermiques

En France métropolitaine, les logements consommant plus de 450 kilowattheures par mètre carré par an selon leur diagnostic de performance énergétique (DPE) ne pourront plus être mis ou remis en location. Ils seront désormais considérés comme indécents, à l'instar des logements insalubres ou sans cuisine.

Navigo à 84 euros

L'abonnement mensuel Navigo, nécessaire pour circuler dans les transports publics d'Île-de-France, augmente de 12%, passe à 84,10 euros. Le ticket à l'unité augmente à 2,10 euros.

Préservatifs gratuits

Tous les jeunes de moins de 26 ans peuvent désormais obtenir des préservatifs gratuits au comptoir des pharmacies et la pilule du lendemain devient gratuite et sans ordonnance pour toutes les femmes.

Dépistage à la naissance

Le dépistage à la naissance, qui vise à rechercher chez l'ensemble des nouveaux-nés des maladies rares mais graves, est élargi à sept nouvelles pathologies, ce qui porte le compte total à treize.

Les nouvelles maladies concernées sont l'homocystinurie, la leucinose, la tyrosinémie de type 1, l'acidurie glutarique de type 1, l'acidurie isovalérique, le déficit en déshydrogénase de hydroxyacyl COA à chaîne longue et le déficit de captation de la carnitine.

Handicap: une aide élargie

Les personnes sourdaveugles ou en situation de handicap intellectuel, cognitif ou psychique pourront bénéficier de la Prestation de compensation du handicap (PCH). Celle-ci permet de financer une auxiliaire de vie afin d'obtenir de l'aide pour effectuer certains actes de la vie quotidienne.

Fin du broyage des poussins

Dans la filière des poules pondeuses, les producteurs doivent mettre un terme à l'élimination routinière des poussins mâles en généralisant le sexage des embryons dans l'oeuf. Une dérogation a été mise en place pour les mâles des poules blanches (environ 15% de la production nationale) au motif qu'il est plus difficile de déterminer leur sexe avant éclosion.

Fin des procès pour viols aux assises

Les crimes punis jusqu'à vingt ans de réclusion, principalement des viols, seront désormais jugés en première instance par des cours criminelles, juridictions dépourvues de jurés populaires, et non plus par des cours d'assises.

Réductions de peines automatiques

Ce mécanisme offrait automatiquement aux détenus (hors terrorisme) des réductions de peine, sauf mauvaise conduite. Désormais, c'est un juge d'application des peines qui pourra accorder des réductions aux seuls détenus ayant donné des "preuves suffisantes de bonne conduite" ou manifestant des "efforts sérieux de réinsertion".

Assurance récolte

Une réforme de l'assurance récolte revoit les modalités d'indemnisation des agriculteurs devant la banalisation des pertes de récolte sous l'effet du bouleversement climatique, et les incite à s'assurer.