Indicateur RMC-Finfrog: au 10 août, il restait 73 euros sur le compte des Français

Comme chaque mois, le 10, RMC et Finfrog dressent un indicateur pour savoir combien il reste en moyenne sur un échantillon représentatif de Français qui gagnent moins de 2.000 euros. En août 2022, il restait 73 euros contre 76 euros en août 2021.

Le 10 août, il restait en moyenne 73 euros sur le compte en banque d’un échantillon représentatif de 10.000 Français qui gagnent moins de 2.000 euros par mois et sont chaque mois à découvert. Un échantillon scruté par la société de crédit Finfrog.

Si c’est la date du 10 du mois qui est scrutée, c’est parce que tous les revenus ont été versés, salaires, APL, allocations bourses, retraites, et plus des deux tiers des dépenses réalisées par prélèvement automatique interviennent avant le 10 du mois (gaz, elec, télécom etc…)

Pour cet échantillon de personnes, la situation s’améliore un peu. Le premier semestre a été épouvantable, avec entre janvier et juin, des soldes souvent inférieurs de moitié à ce qu’ils étaient sur la même période de 2021. Depuis juin, on retrouve des niveaux similaires à ceux de 2021. Là, on est à 73 euros, contre 76 il y a un an.

Un changement dans les habitudes de consommation

Comment expliquer cette légère amélioration? On constate d’abord une légère augmentation des salaires, soit parce que les entreprises ont commencé à accorder quelques augmentations, soit parce qu’elles ont versé davantage de primes. Le Smic et les minimas sociaux ont également été revalorisés en juillet.

La baisse des carburants a aussi soulagé le portefeuille des ménages, avec cette baisse de 20 centimes environ sur tous les carburants.

Enfin, ce chiffre est aussi la conséquence du changement de comportements de consommation. 40% des Français sont descendus en gamme.