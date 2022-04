Indicateur "10 du mois": 30 euros de moins sur le reste à vivre des Français les plus précaires

53 euros: c'est ce qu'il restait aux Français les plus précaires sur leur compte en banque, le 10 mars 2022, selon notre dernier indicateur Finfrog / RMC du "10 du mois".

Le pouvoir d'achat des classes populaires encore et toujours en berne. C'est ce que nous indique la dernière livraison de notre baromètre Finfrog-RMC. Le 10 mars dernier, il restait en moyenne 53 euros sur le compte en banque des Français qui gagnent moins de 2.000 euros par mois et sont chaque mois à découvert.

30 euros de moins sur un an

Ce chiffre est réellement préoccupant parce qu'il y a un an, en mars 2021, il restait presque 84 euros à ces mêmes ménages, soit 31 euros en moins. Cet écart est semblable à celui constaté chaque mois depuis le début de l'année: le choc énergétique ponctionne 30 à 50 euros chaque mois aux ménages français.

L'entrée dans la "zone de découvert" de ces Français, qui vivent dans la précarité, se produit d'habitude entre le 15 et le 18 du mois. Elle risque de se faire encore plus tôt ce mois-ci. Seule éclaircie dans ce ciel sombre: ce chiffre est a peu de choses semblable à celui de février (54 euros) et de décembre (58 euros).

Indicateur "10 du mois" RMC/FrInfog © FrInfog / RMC



"Le 10 du mois"

Pourquoi le 10 du mois ? Parce qu'à cette date, tous les revenus ont été versés (salaires, APL, allocations bourses, retraites) et plus des deux tiers des dépenses réalisées par prélèvement automatique sont intervenues avant ce fameux 10 du mois (gaz, électricité, télécom,…).

Cet indicateur bâti par la société de crédit Finfrog pour RMC, regarde ce qu'il reste sur le compte en banque d’un échantillon représentatif de 10.000 Français qui gagnent moins de 2.000 euros par mois et sont chaque mois à découvert.

dossier : Hausse des prix