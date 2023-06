L’assurance chômage renfloue ses caisses et va engranger d’importants excédents

L'Unédic, qui gère l'assurance chômage, prévoit un exécdent de 4,4 milliards d'euros sur l'année 2023. Une très bonne année qui suit un excellent exercice en 2022, et qui devrait se prolonger les prochaines années.

Des comptes dans le vert. Très largement. L’Unédic, l'association gérée par les partenaires sociaux qui s'occupe de l’assurance chômage prévoit un excédent de 4,4 milliards d'euros en 2023 après un total positif de 4,3 milliards en 2022.

Cette trajectoire, dont l'État rêverait pour ses propres comptes, devrait se prolonger en 2024 et 2025 puisque l’organisme paritaire prévoit d’engranger 5,4 milliards de surplus en 2024, et 8,7 milliards d'euros en plus pour 2025. De quoi permettre de rembourser les dettes accumulées notamment pendant le Covid avec l’indemnisation du chômage partiel.

Une conséquence de la réforme de l'assurance chômage

Les comptes de l’Unedic, ce sont les cotisations versées par les entreprises et les salariés d’un côté et les indemnités versées aux chômeurs de l’autre. Ainsi, ces bons chiffres s'expliquent car côté recettes, la dynamique favorable des salaires et les nombreuses créations d’emplois contribuerait à une croissance marquée des contributions d’assurance chômage.

De plus, les dépenses resteraient, de leur côté, inférieures aux recettes, notamment sous l'effet de la réforme de 2021, avec le changement de calcul du salaire journalier de référence, base de l'allocation chômage, et de la montée en charge de la réforme de 2023 qui prévoit une baisse de 25% de la durée d'indemnisation pour les demandeurs d'emploi ouvrant des droits.

Une cagnotte convoitée

Dès qu’il y a une cagnotte, elle suscite évidemment beaucoup de convoitises. Faut-il réduire les cotisations? Augmenter les indemnités chômage? L'Etat peut-il récupérer l’argent ?

Toutefois, l’Unédic calme toutes les ardeurs: cette cagnotte doit être mise de côté pour affronter d'éventuels chocs économiques, d’autant que la dette resterait supérieure à son niveau d'avant-crise, où elle culminait – en 2019 - à 36,8 milliards d'euros, et que les taux d’intérêt remontent. De quoi faire de l'Unédic un modèle de gestion sage de la part des partenaires sociaux, à l'instar des retraites complémentaires.