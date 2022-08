La SNCF commande 15 nouveaux TGV: à quoi vont ressembler ces trains du futur?

La SNCF a passé une commande de 15 nouveaux TGV au groupe Alstom. Ces trains nouvelles génération doivent permettre de consommer moins et d'embarquer plus de passagers.

Plus écologique et plus économique. Le constructeur ferroviaire Alstom a annoncé jeudi avoir reçu une commande de 15 TGV nouvelle génération de la part de la SNCF. Une commande qui s’ajoute à celle de 100 rames déjà passée en 2018. Un contrat à hauteur de 590 millions d'euros, faisant partie d'une politique de modernisation de l'entreprise ferroviaire, et d'un partenariat d'innovation conclu en 2016 entre la SNCF et Alstom pour concevoir le "TGV du futur", le TGV M.

Le TGV M ou "TGV du futur" est la quatrième génération de trains à grande vitesse développés en 40 ans et répond aux enjeux écologiques et économiques de notre de l'époque.

D’abord, il consommera 20% d’énergie en moins que les trains actuels, grâce à un meilleur aérodynamisme. Ensuite, la SNCF devrait faire 30% d’économie sur la maintenance grâce à des capteurs capables de détecter quand changer les pièces.

20% de voyageurs en plus

Le contrat porte sur des TGV quadricourant ce qui correspond aux besoins de circulation européenne, selon Alstom. Ces nouveaux trains pourront en effet circuler sous les différentes tensions des réseaux ferrés en France et dans les pays voisins, permettant par exemple de rallier Paris à Berlin ou de s'aventurer en Italie. À condition que leurs motrices puissent lire les différentes signalisations.

Enfin, cette nouvelle génération de train pourra accueillir 20% de voyageurs supplémentaire, dans des rames qui seront plus récentes et plus modernes. L’objectif de la SNCF est de doubler la part du rail dans le transport voyageur d’ici 2030.

Le déploiement de TGV M s'échelonnera sur dix ans, à partir de 2024, selon SNCF Voyageurs.