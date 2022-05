Le boom de la location longue durée des voitures d'occasion

Il s'agit d'une tendance croissante: les voitures de seconde main se louent de plus en plus. Un phénomène qui montre le passage d'une économie de propriété à une économie d'utilité. RMC a mené l'enquête.

C’est une tendance de fond : la location longue durée de véhicules de seconde main. C’est un chiffre qui nous est donné par le réseau Spoticar spécialisé dans les occasions. 40% des voitures de leurs concessions sont louées moyennant un loyer de 100, 200, 300 euros par mois. Il y a deux ans c’était 5%.

Ce qui séduit les consommateurs c'est d'abord le prix. Comme pour Xavier: il vit en région parisienne, il cherchait à remplacer sa deuxième voiture et il a trouvé son bonheur, en location longue durée. Il ne l'avait même pas envisagé à la base, il ne savait pas que ça se faisait pour de l'occasion:

"Ça nous a permis d’avoir une électrique. Notre budget c’était 230 euros. En neuf, ça aurait été plus de 300 euros."

Résultat: Xavier a une voiture récente, qu'il peut changer au bout de trois ans "sans les inconvénients", nous dit-il. Car, en effet, à la fin du contrat de location, si vous voulez changer de véhicule, vous ramenez l’ancien, vous refaites un nouveau contrat et c’est reparti pour un tour. Dans la période actuelle d'incertitude sur l'énergie de la décennie à venir, où on ne sait plus trop s’il faut prendre du diesel, de l’essence ou de l’électrique, pour le véhicule que l'on achète, c'est très avantageux.

Un coup de pouce du gouvernement sur les électriques

Pour l’instant, un véhicule sur cinq en location dans le réseau Spoticar est électrique. Ce chiffre va logiquement augmenter à mesure que l’électrique prend des parts de marché. Le gouvernement pourrait même donner un coup de boost au secteur. Des voitures électriques en leasing, à 100 euros par mois, c’était l’une des promesses d’Emmanuel Macron, proposition que la nouvelle Première ministre, Elisabeth Borne, a de nouveau évoqué vendredi soir.

Et la location d’occasion pourrait aider à mettre rapidement en oeuvre cette mesure, car les concessions ont des véhicules disponibles tout de suite, contrairement au neuf, où il y a une pénurie de composants, avec des délais de livraison assez longs, argumente Serge Habrant de Spoticar.

L'économie de l'usage, un bon plan ?

Ce boom de la location, du leasing, c’est la preuve d'une évolution des usages de consommation: on paie un abonnement Netflix, un abonnement à une plateforme de musique, un abonnement de vélo même parfois. Et les Français semblent prêts à payer un abonnement, un loyer, pour une voiture. D’une économie de la possession, on est passé à une économie de l’usage.

Mais est-ce réélement plus économique. Pour Didier Laurent, journaliste auto, “la location c’est un service, financièrement ça sera toujours un peu plus cher que d’acheter une occasion, mais vous avez quand même une garantie en cas de casse importante, et de plus vous avez un véhicule quasi neuf car révisé à fond par le concessionnaire.”

Le leasing d’occasion peut donc être un bon plan pour le consommateur et un bon plan pour les concessionnaires qui font plus de marges. Ça leur permet de donner plusieurs vies au même véhicule, puisqu'à la fin de la location chez un client, il peut repartir chez un autre moyennant un loyer moins élevé.