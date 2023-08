Livret A plafonné à 3%: quelles solutions pour un investissement lucratif?

Si le rendement du livret A n'avait cessé d'augmenter depuis 2022, la fête est désormais finie. Alors, afin de diversifier leurs investissements, quelles solutions s'offrent aux contribuables français aujourd'hui?

Il n'y aura, cette fois, pas de bonne surprise pour les épargnants français. Après plusieurs hausses consécutives des taux d'intérêts, Bercy a récemment officialisé le gel du taux du livret A à 3%, et ce jusqu'en janvier 2025.

Alors où peut-on placer son argent si l'on souhaite le faire fructifier plus vite? Il y a tout d’abord ce qu’on appelle le Livret de développement durable et solidaire (LDD), mais son taux est aussi de 3%, donc identique au livret A. Il est par ailleurs plafonné à un montant de 12.000 euros.

Pour les Français les plus modestes, qui déclarent un revenu annuel fiscal de moins de 21.393 euros, il est aussi possible d’ouvrir un Livret d’épargne populaire (LEP), rémunéré aujourd'hui à 6%, soit deux fois plus que le livret A. D’ailleurs, son plafond passera de 7.700 à 10.000 euros le 1er octobre prochain.

Un dernier détail, et non des moindres, concernant les intérêts de ces différents livrets mentionnés ci-dessus : les intérêts glânés à chaque fin d'exercice sont exonérés d'impôts!

Que faire si ces livrets sont déjà remplis?

Dans le cas où les plafonds de tous ces livrets seraient atteints, les épargnants doivent alors se tourner vers d'autres solutions d'investissement. S'il y a toujours des solutions en finance, prudence tout de même!

Attention aux "super livrets", qui disposent souvent de taux attractifs au début, par exemple 4% pendant quelques mois, avant de voir ces taux redescendre. De plus, pour ce type d'investissement, les intérêts sont soumis à un prélèvement fiscal de 30%.

Ainsi vaut-il mieux préférer les comptes à terme dont le rendement est actuellement de 2,81%. Néanmoins, certains de ces comptes proposent une rémunération croissante avec les années, jusqu’à 4,5% par exemple après cinq ans de placement. Ce qui laisse de plus l'opportunité de "crever les plafonds" sans problème sur le long terme.

Assurances vie, bourse et crypto, l'autre tiercé gagnant?

Indéniablement, les assurances vie représentent un investissement non négligeable et rentable sur du long terme. Mais il faut plutôt se tourner vers les nouveaux contrats d’assurance-vie, ceux qui viennent d’être lancés et qui n’ont pas de passif.

Ceux-là peuvent en effet vous offrir des taux à 3,5 ou 4%, supérieurs donc au livret A. Un conseil d'ailleurs, il vaut mieux faire rentrer dans ces contrats d’assurance-vie des actions et des obligations, plutôt que des fonds relatifs à l’immobilier, qui sont un peu plus risqués en ce moment.

Enfin, l'un des investissements les plus rentables reste le trading d'actions. Un terme qui peut faire peur, notamment car le risque de pertes est plus élevé et le rendement, inévitablement, incertain puisque dépendant de l'actualité des marchés, elle-même dépendante de l'actualité internationale.

En moyenne, depuis 50 ans, la bourse, c’est 7 à 8% de rendement par an. Pour s'y mettre, il faut clairement s'informer, apprendre les bases du trading et être serein sur la gestion du risque. La mise en place de "stop-loss", un ordre à seuil de déclenchement pour limiter ses pertes, est par exemple essentielle à la bonne gestion d'un portefeuille d'actions.

En France, c’est plutôt le Plan d'épargne en actions (PEA) qui est à privilégier, tout simplement parce que les gains réalisés sur les actions, s’il y en a, sont exonérés d’impôts après cinq années de détention.

Un point essentiel aussi de l'investissement en bourse est la diversification de son portefeuille d'actions. Comme le dit l'adage, il ne faut jamais placer tous ses œufs dans le même panier.

Enfin, pour les plus ambitieux, il reste le trading de crypto-monnaies. C'est probablement l'investissement le plus rentable à ce jour, mais aussi le plus risqué. Depuis janvier 2023, la valeur du Bitcoin, la crypto à la capitalisation la plus importante, a augmenté de 70%... Un pourcentage à contraster avec la fin 2021 et l'année 2022, période au cours de laquelle le BTC a perdu près de 80% de sa valeur… Alors comme pour les actions en bourse, un dernier conseil : n'investissez seulement l'argent que vous êtes prêts à perdre!