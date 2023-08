Avec un livret A qui plafonne à 3%, les Français arrivent-ils encore à épargner?

Comme l'a annoncé récemment Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, le taux d'intérêt du livret A restera bloqué à 3% jusqu'en janvier 2025. Un taux qui ne suit donc pas l'inflation, et qui pose question : les épargnants français arrivent-ils encore à économiser?

Alors que le taux d'intérêt du livret A n'a cessé d'augmenter depuis l'an dernier, en raison de l'inflation, ce mois d'août siffle la fin de la récréation. Initialement révisée tous les six mois, l'ascension du taux d'intérêt du Livret A doit rester gelée pendant 18 mois, soit jusqu'en janvier 2025, à un montant de 3%.

En clair, l'espoir de voir ses économies rapporter un peu plus d'argent qu'en début d'année 2023 s'est définitivement envolé pour les épargnants français. Alors évidemment, à la question d'avoir leur avis sur ce gel du taux d'intérêts, les Français ne se montrent que très peu enthousiastes.

Déçu de l'interruption de l'augmentation des intérêts du livret A, Julien se décrit comme un "obsessionnel" des rendements bancaires."Quand le livret A a augmenté d'un point, de 2 à 3% on l'a rempli au maximum !", s'exclame-t-il dans une rue parisienne. Mais il l'assure, cela ne l'empêchera pas de continuer à épargner.

"Aujourd'hui avec l'inflation, les factures d'électricité qui sont plus hautes... j'épargne quelques centaines d'euros en plus par mois", assure Gilles, un jeune ingénieur qui rappelle que la période est incertaine.

Mais pour les plus petits salaires comme Marie, une quadragénaire en reconversion, la baisse du pouvoir d'achat a enterré cette vieille habitude d'épargner sur différents livrets.

"Autant j'arrivais encore il y a quelques mois à mettre de côté, autant là ce n'est plus possible", déplore-t-elle.

"J'essaie déjà de me limiter à ce que j'ai pour vivre sans piocher dans mon épargne mais je ne sais pas combien de temps je tiendrai… Et je réfléchis à ce qui serait plus intéressant à faire qu'un livret A en tenant compte de l'inflation, voir quels placements pourraient rapporter plus", analyse Marie, une Parisienne en reconversion professionnelle.