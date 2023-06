Marseille: la colère monte contre les paquebots de croisière

Port le plus pollué de France, Marseille a reçu plus de 70 paquebots en 2022. Des associations dénoncent la pollution liée aux bateaux de croisière et une baisse des émissions en trompe l'œil.

Manifestation surprise à Marseille. Une cinquantaine de militants du collectif "Stop Croisière" sont venus "cueillir" le plus gros navire de MSC Croisière, le World Europa, qui partait de Marseille, au slogan de "la croisière, on n'en veut pas."

Le collectif reproche aux paquebots leur pollution et Marseille est particulièrement touchée: selon une étude de l’ONG Transport et Environnement parue jeudi, le port de Marseille est le plus pollué de France, le 12e au niveau européen, devant Le Havre, deuxième port le plus pollué de France, le 18e au niveau européen.

Une pollution égale à toutes les voitures de Marseille

Si on regarde les bateaux de croisière qui ont accosté en 2022 à Marseille, au nombre de 75, ils ont émis sur l’année plus d’oxydes de soufre que l’ensemble des voitures immatriculés dans cette ville, pourtant l'une des plus embouteillée de France.

"Le principe même de regrouper des milliers de personnes sur un bateau pour en faire des villes flottantes, vous pourrez retourner le problème dans tous les sens, vous aurez une consommation énergétique et des impacts désastreux et non justifiables à l'heure de l'urgence climatique" explique Rémy, du collectif "Stop Croisières"

Le militant explique ainsi qu'"un litre de gasoil marin c'est 80.000 fois plus de particules fines qu'un litre de diesel." "A l'heure où on met en place la zone à faible émission et où on dit que les voitures les plus polluantes n'ont plus le droit de venir en centre-ville, on a ces mastodontes qui polluent bien plus que tout ce qu'on peut imaginer", argumente-t-il, sans oublier la pollution sonore, aussi dans le viseur de ce collectif.

Une baisse des émissions en trompe l'œil

En attendant, les navires de croisière essayent de se verdir. Sur le papier, ils ont réduit les émissions de soufre avec une réduction de 23% entre 2019 et 2022. Mais ce que dénonce l'ONG "Transport et environnement", c’est que cette baisse, due à des filtres installés dans les cheminées de navire, ne font que finalement déplacer la pollution de l’air vers la mer.

De plus en plus de navires de croisière fonctionnent aussi au GNL, le gaz naturel liquéfié. Si ce carburant réduit les émissions de CO2, elle augmente les émissions de méthane, qui ont été multipliées par cinq entre 2019 et 2022, alors que le méthane a un effet de réchauffement bien plus important que le CO2.

C'est pour cette raison que l’ONG "Stop Croisières" a porté plainte contre X pour mise en danger d’autrui et préjudice écologique. Le maire de Marseille Benoit Payan a lui-même lancé une pétition l’été dernier pour interdire les bateaux de croisière lors des pics de pollution.

D'ici à 2025, Marseille devrait terminer l’électrification des quais de son port, ce qui permettra aux navires de se brancher au lieu de laisser tourner les moteurs pour leurs besoins en électricité.