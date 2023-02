Michel Ohayon (Go Sport, Gap, Camaïeu...): un "self made man” dans la tourmente

Michel Ohayon, classé comme étant 104e fortune de France, est à la tête d'un empire immobilier et commercial. Mais plusieurs de ses groupes, comme Go Sport, Camaïeu ou encore Gap, ont été placées en redressement judiciaire.

Michel Ohayon, propriétaire des Galeries Lafayette, Go Sport, Camaïeu, des entreprises en redressement voire en liquidation judiciaire. C’est le “self made man” par excellence. Michel Ohayon est né à Casablanca en 1961. Ses parents quittent le Maroc en 1964 pour s’installer à Mérignac près de Bordeaux où ils sont marchands de tissus. En bon autodidacte, il ouvre son premier magasin à 22 ans. Son sens du commerce fait des merveilles.

Il inaugure 15 autres boutiques, se diversifie dans l’immobilier commercial, multiplie les acquisitions, des hôtels de luxe notamment comme le Trianon Palace à Versailles ou le Grand Hôtel de Bordeaux dont il fait un 5 étoiles prisé des stars du monde entier. Aujourd’hui, le magazine Challenges le classe 104e fortune de France, avec 1,1 milliard d’euros de patrimoine.

Un autodidacte, donc, mais très discret. Il ne répond à aucune interview sinon à Forbes pour défendre les entrepreneurs qu’il juge dénigrés en France. Ses livres de chevet ? Les biographies de Trump et de Steve Jobs, ses modèles. Il est père de cinq enfants, mais protège sa famille des médias. Ceux qui l’ont croisé vantent son bagout, son art de la séduction et surtout, ses incroyables talents de vendeur.

Un empire en péril

Sauf que le beau château de cartes est en train de s’effondrer. Peut-être à cause d’une erreur d’analyse. Michel Ohayon est persuadé que, malgré le développement des ventes sur Internet, les clients vont revenir en masse vers les magasins de quartier. Il croit même qu'Amazon, à terme, est plus en danger que les commerçants des centres-villes. Dès 2018, il se livre donc à une frénésie de rachats : Galeries Lafayette, La Grande Récré, Camaïeu, Go Sport, Gap…

Sauf que les clients ne reviennent pas, l’endettement est abyssal et les banquiers ne suivent plus. Résultat, Camaïeu est mis en liquidation judiciaire fin 2022. Go Sport en redressement judiciaire. En janvier, le tribunal de commerce de Bordeaux place trois de ses sociétés en redressement, dont celle qui détient le Trianon Palace et le Grand Hôtel de Bordeaux. Et depuis vendredi, ce sont les Galeries Lafayette qui sont à leur tour placées en redressement. Un château de cartes qui s’effondre, et qui laisse des milliers de salariés sur le carreau.