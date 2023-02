26 magasins Galeries Lafayette détenus par Michel Ohayon "mis sous sauvegarde"

26 magasins Galeries Lafayette détenus par l'homme d'affaires Michel Ohayon sont placés "sous sauvegarde" par le tribunal de commerce de Bordeaux, a-t-on appris ce samedi. 750 salariés sont concernés.

Le secteur du prêt à porter va mal en France... Après la liquidation de Camaïeu, le placement en redressement judiciaire de Go Sport, et San Marina, ce samedi, c'est au tour de certains magasins Galeries Lafayette d'être dans la tourmente. 26 magasins sont "mis sous sauvegarde". Tous appartiennent au même groupe, détenu par l'homme d'affaires Michel Ohayon, 104e fortune de France, ancien propriétaire de Camaïeu et patron de Go Sport.

Si les emblématiques magasins parisiens sont épargnés, 26 boutiques toutes dans en région: à Rouen, Caen, La Rochelle, Besançon, Montauban ou encore Cannes et Toulon. Il n'y a pas de fermeture prévue pour l'instant mais des inquiétudes du côté des salariés.

Ohayon rassurant, salariés en grève

Ces magasins avaient été rachetés il y a cinq ans par Michel Ohayonvia via la Financière immobilière bordelaise (FIB). Cette holding avait déjà été placée en redressement judiciaire par tribunal de commerce de Bordeaux, à la demande de son propriétaire.

D'ici six mois on saura si la FIB peut poursuivre son activité ou doit être vendue à d'autres investisseurs. Dans les colonnes de Sud-Ouest Michel Ohayon s'est voulu rassurant: cette "mise sous sauvegarde" vise "à protéger ses 26 magasins de toute attaque". "Leur situation est saine", affirme-t-il.

La vingtaine de magasins dans tout le pays emploie environ 750 personnes. Dans ces magasins, des débrayages ont déjà été observés cette semaine par les salariés et une grève a eu lieu mardi pour dénoncer le manque de transparence sur la situation financière de cette holding.