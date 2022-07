Péages: Vinci et Sanef font un petit geste pour aider les automobilistes

Vinci Autoroutes a annoncé une remise de 10%, du 14 juillet au 15 septembre, sur ses péages. Mais elle ne s'applique qu'aux usagers payant avec des chèques vacances et possédant un badge télépéage. Sanef va également faire un geste.

L’opérateur autoroutier Vinci va faire un "geste" pour les automobilistes avant les vacances, comme le demandait le gouvernement. Une ristourne oui, mais avec des conditions. Vinci Autoroutes va accorder 10% de réduction sur les dépenses de péages, mais uniquement les dépenses payées en chèques-vacances.

Des chèques-vacances qui devront en plus être déposés sur les badges de télépéage. Ce qui veut donc dire que cette réduction est réservée aux conducteurs qui ont un badge de télépéage, et qui sont donc abonnés au concessionnaire autoroutier.

Des conditions particulières

Quatre millions et demi de Français bénéficient de chèques-vacances, qu’ils pourront déposer jusqu'à 250 euros maximum sur ce badge. Ce qui fait donc une remise maximale de 25 euros. Or, ce badge coûte, si on s'en sert tous les mois, 24 euros à l'année.

La mesure va entrer en vigueur le 14 juillet et sera effective jusqu'au 15 septembre. Ça va donc durer deux mois, soit tout l’été.

Chez Vinci, on explique que "les sociétés d'autoroutes ne profitent pas de l'inflation, qui les pénalise comme beaucoup d'entreprises, avec les prix des travaux pour la construction et l'entretien du réseau sont eux aussi en forte augmentation".

De son côté, le groupe Sanef va également faire un geste pour les automobilistes. Le groupe va accorder 10% de crédit supplémentaire sur les dépenses de péages payées avec des chèques-vacances.