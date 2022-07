Prix des péages: pourquoi les sociétés d’autoroutes "peuvent faire un geste" cet été

Selon Marc Ivaldi, président de l'Association des économistes du transport, une baisse des prix des péages par les sociétés d’autoroutes peut servir leurs intérêts.

"Il serait utile que les sociétés d'autoroute fassent un geste". C’est l’appel du ministre des Transports, Clément Beaune, dans Le Parisien ce lundi. En ce début de vacances, le nouveau ministre, nommé la semaine dernière, veut aider les Français à supporter l'inflation en réclament une baisse du prix des péages d'autoroute. Il s'appuie, notamment, sur la réduction de 12 centimes mise en place par TotalEnergies sur les carburants pour l'été.

Selon les chiffres publiés par l'Association des sociétés françaises d'autoroutes (Asfa), l'ensemble des sociétés concessionnaires ont généré un chiffre d'affaires de 10,66 milliards d'euros en 2021. Un niveau assez stable depuis 2017, selon l'Asfa, après une chute en 2020 pour cause de pandémie. Pour les automobilistes, les péages coûtent en moyenne 2% plus cher par rapport à l'année dernière. Et 80% des vacanciers vont partir en voiture cet été.

"Ils ont peut-être intérêt à baisser les péages"

Pour Marc Ivaldi, président de l'Association des économistes du transport, "ce n’est pas impossible" que les sociétés d’autoroute entendent le message de Clément Beaune.

"Avec l’augmentation du prix de l’essence, le prix des transports augmente pour chacun, souligne-t-il dans ‘Apolline Matin’ ce lundi sur RMC et RMC Story. Les gens vont peut-être choisir des routes secondaires ou ne pas se déplacer. Donc les sociétés d’autoroutes peuvent voir leurs revenus baisser."

"Ils ont peut-être intérêt à baisser les péages, ajoute Marc Ivaldi à propos des propriétaires des autoroutes. Ils savent aussi qu’ils sont sous pression, que des groupes politiques demandent la nationalisation ou les péages gratuits. Ils ont peut-être un intérêt à faire quelque chose. Ils ont intérêt à montrer aussi qu’ils sont coopératifs, qu’ils ont un bon outil, ce qui est vrai, et à faire un effort. Ils peuvent faire un geste." En moyenne, chaque Français dépense 275 euros par an aux péages.