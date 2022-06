Pourquoi les soldes d'été ne devraient pas vraiment profiter aux petits commerçants

À la veille du début des soldes, une étude réalisée par le syndicat des indépendants et des très petites entreprises indique que les petits commerçants n'en attendent pas grand-chose cette année.

Les soldes démarrent ce mercredi et le moins qu’on puisse dire, c’est que chez les petits commerçants, le cœur n’y est pas. C’est ce que montre l’enquête que vient de réaliser le syndicat des indépendants et des TPE auprès des petits commerçants. Plus d’un tiers d’entre eux vivent les soldes comme une contrainte.

Pire, plus des deux tiers ne ressentent pas d’attente particulière de leur clientèle. Et c’est vrai que 25% seulement des consommateurs comptent se tourner vers les petits commerçants pour les soldes. 21% iront vers les grands magasins, mais 82% iront sur les grands sites de e-commerce multimarques ou sur le site d’une seule grande marque selon la société spécialisée Channable.

Les petits commerçants ne pourront pas, en plus, proposer des démarques alléchantes. 70% d’entre eux pratiqueront des démarques jusqu’à 30% dans la grande majorité des cas. Ce taux de démarque est faible au regard des 50% habituellement affichés sur les vitrines.

Les Français veulent plus dépenser pendant ces soldes

D’abord, parce que les commerçants n’ont pas disposé d’un temps suffisant pour vendre leurs produits à plein tarif avec une marge correcte, entre des dates de soldes fixées bien trop tôt dans la saison et des retards de livraison. 71% des magasins ont connu des retards de livraison voire des livraisons seulement partielles. Sachant qu’un produit doit être légalement mis en rayon au minimum un mois avant de pouvoir être soldés.

Pourtant cette année, les soldes d’été retrouvent de l’intérêt pour les Français notamment à cause de l'inflation. 82% des Français comptent profiter des soldes cette année, estime Heyday. 51% comptent même en profiter davantage en augmentant leur budget à cause de l’inflation. Presque trois consommateurs sur dix vont accroître leur enveloppe soldes de 50 à 200 euros.



Les répondants achèteront surtout des vêtements (78%), des vêtements de sport (54%) ainsi que des meubles et de la décoration (40%).