Pouvoir d'achat: des économistes préconisent la mise en place d'un chèque unique

Le meilleur moyen de soutenir le pouvoir d’achat des Français, c’est un chèque unique qui serait destiné aux ménages qui en ont le plus besoin pour une durée d’un an maximum. C’est en tout cas ce qu’a affirmé le Cercle des économistes, lors des rencontres économiques d’Aix-en-Provence, ce week-end.

Début juillet, chaque année, le Cercle des économistes organise les rencontres économiques d’Aix-en-Provence, où se retrouve le gotha de l’économie française. Ces économistes formulent chaque fois des propositions de politique économique.

Et selon eux, le meilleur moyen de soutenir le pouvoir d’achat des Français, c’est de regrouper tous les dispositifs de soutien. Il y en a une bonne dizaine déjà en place ou attendus, comme des ristournes carburants, les boucliers tarifaires sur le gaz et l’électricité, mais aussi le chèque inflation. Et le but ultime serait de créer un chèque unique destiné aux ménages qui en ont le plus besoin, pour une durée d’un an maximum.

L’avantage de ce dispositif, c’est d’abord la simplicité qu’il propose. Plus besoin d’élaborer des grilles de multiples critères, avec les vérifications qui vont avec, pour savoir qui a droit à quoi.

Un dispositif envisagé à partir de janvier?

Il y a ensuite la lisibilité. Ce dispositif permet de répondre à toutes les situations forcément différentes de chaque ménage, qui peut mieux arbitrer ses dépenses en fonction de ses priorités.

Enfin, il y a l’efficacité budgétaire. On concentre les aides sur les plus modestes, alors qu’aujourd’hui, plusieurs dispositifs coûteux profitent à tous les Français. Et à ça, il faut aussi ajouter l’efficacité politique, car ce chèque unique va éviter les multiples frustrations créées par les effets de seuil.

Est-ce une mesure qui a des chances d’être mise en place ? Pas tout de suite, puisque tout est prévu jusqu’à la fin de l’année. Mais pour l’avenir, ça peut s’envisager. Car quand il faudra supprimer le bouclier tarifaire, on ne pourra pas laisser exploser la facture énergétique des Français. C’est politiquement impossible donc c’est une mesure qui a toutes ses chances à partir du mois de janvier.