Prix de l'énergie: isoler sa maison une bonne idée?

L'automne est de retour et les premières températures fraîches avec. Si on ajoute la hausse des prix de l'énergie, la tentation d'isoler son logement est grande. Mais face à ces grands travaux de nombreux français peuvent se sentir perdus. Mais des aides gratuites existent.

Les températures commencent à sérieusement baisser. Cet hiver, avec des prix de l'énergie au plus haut (gaz, fioul, électricité), la facture de chauffage s'annonce importante. Mais il est possible de payer moins cher en isolant sa maison. Mais que faut-il isoler en priorité ? Faut-il changer de mode de chauffage et quel est le plus économique ? De plus en plus de Français réfléchissent à ces questions et ont besoin d'aide.

Ils peuvent se tourner vers des structures appelées "Espace Conseil France Rénov", un organisme public qui dépend de l'Agence National pour l'Amélioration de l'Habitat, propose conseil et accompagnement gratuits. C'est là-bas qu'Astou, qui vient d'acheter une maison à Bois d'Arcy (Yvelines), s'est rendue. Dans son nouveau logement, il y a beaucoup à faire: isolation de la toiture, électricité, chauffage… Dans l'Agence locale de l'Energie et du Climat de St Quentin en Yvelines, elle a trouvé des réponses à ses questions.

"Par exemple, la laine de verre. Tous les entrepreneurs disent que c'est génial sauf que quand on vous explique qu'au bout de dix ans il faut recommencer car il y a des déperditions qui reviennent. Avec la fibre de bois, c'est plus cher, mais pas besoin de s'en occuper après. En faisant tous les travaux, on gagne 35% de pertes énergétiques. C'est énorme"

Des conseils gratuits

Des agences comme celle-ci, il en existe 40 partout en France. Elles proposent des conseils neutres et gratuits et de l'accompagnement, pour connaitre les aides disponibles, notamment.

"Beaucoup de personnes qui souhaitent installer des pompes à chaleurs, il faut leur rappeler qu'avant de changer le système de chauffage, il faut travailler sur l'isolation, si ça n'a pas été fait avant, pour que le système de chauffage ne soit pas surdimensionné ou pas adapté", explique Anne Elie Meunier, conseillère dans cette agence pour l'Ouest de l'Essonne.

De nombreuses aides existent: au niveau national avec 'Ma Prim' Renov', les certificats d'économie d'énergie qu'on peut récupérer auprès des fournisseurs d'énergies; mais aussi au niveau local, comme dans le département de l'Essonne. Ces agences peuvent aiguiller sur les différentes aides. Cette structure peut aussi orienter les particuliers vers des entreprises ou des artisans, pour avoir un devis. De plus en plus de rendez-vous ont lieu depuis la fin de l'été. Les demandes ont presque doublé depuis deux ans.

Isoler à l'intérieur, une bonne idée?

Une fois renseigné, il faut isoler. Et là deux solutions se présentent à vous: l'isolation des murs extérieurs ou l'isolation des murs intérieurs. La deuxième solution a le vent en poupe car elle est relativement moins chère et que l'isolation par l'extérieur. Pour mieux se protéger, on va épaissir les murs avec des plaques de BA13 et de la laine de verre ou de la laine de roche.

Mais faire une isolation par l'intérieur c'est la garantie de perdre en moyenne 5 à 7% de la surface totale de votre logement: sur un 50m² c'est 3m² et demi de perdus soit l'équivalent d'une salle de douche. Sur un logement familial deux fois plus grand, c'est l'équivalent d'une cuisine. Qui dit perte de surface dit perte de valeur. À Paris, perdre 3 ou 4m², c'est aussi faire perdre 40.000 euros de valeur à votre logement. À Lyon et Bordeaux, 20.000 euros, et entre 15 et 17.000 euros de perdus à Marseille et Rennes.

Mais tout cela peut être compensé par les économies d'énergie. La fédération de diagnostiqueurs FED Experts estime que pour un cinq pièces d'une centaine de m² dans les Yvelines, l'isolation par l'intérieur a coûté pas loin de 10.000 euros aux propriétaires, soit 4 m² en moins 1.500 euros par an. Sur le diagnostic énergétique, ce propriétaire n'a gagné qu'une seule note en passant de G à F. Il aurait pu gagner une ou deux notes supplémentaires en épaississant encore les murs, mais il aurait perdu vraiment trop de surface. Le bon compromis, reste une isolation raisonnable conjuguée d'autres travaux pour booster les gains.

L'isolation c'est bien mais...

Cette isolation intérieure ne vaut absolument pas le coup dans un immeuble haussmannien par exemple. Les pertes de surfaces auraient un impact bien trop grand dans l'équilibre financier des travaux. D'autres travaux peuvent faire sortir un tel bien de l'état de passoire thermique: agir sur les menuiseries, les équipements électriques et surtout le système de chauffage et l'eau chaude... À l'inverse, pour un immeuble a été construit entre 1945 et jusqu'à la fin des années 1970, il y a un intérêt quasi systématique à isoler les murs, car ces immeubles sont tellement mal isolés qu'il est possible de gagner deux notes automatiquement.

A contrario, l'isolation par l'extérieur est souvent plus efficace et n'a aucun impact sur la surface des logements mais elle est nettement plus couteuse au départ et surtout il y a souvent beaucoup de blocage. Sur les immeubles haussmanniens par exemple, il est difficile voire impossible d'obtenir des autorisations pour une isolation qui pourrait dénaturer l'architecture. Au-delà de l'haussmannien, il y a aussi toute la problématique des co-propriétés: sans accord majoritaire, pas de travaux.