Retraites: comme Pradié, Horizons réclame 43 ans de cotisation maximum pour les carrières longues

Le groupe Horizons à l'Assemblée, membre de la majorité, réclame 43 ans de cotisation maximum pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, reprenant une proposition du député LR Aurélien Pradié pour les "carrières longues" dans la réforme des retraites.

Horizons dans la foulée d'Aurélien Pradié. A l'instar de la proposition du député LR, les députés du parti d'Edouard Philippe, membre de la majorité, ont déposé un amendement réclamant 43 ans de cotisation maximum pour ceux qui ont commencé à travailler tôt. A quelques heures de la fin des débats fixée à vendredi minuit, il n'aura pas le temps d'être examiné en première lecture, mais permet de se positionner pour la suite de la navette parlementaire. Cette question des carrières longues est un point crucial pour la droite, dont l'appoint sera indispensable au vote de la réforme.

L'opposition dénonçait depuis plusieurs jours du "flou" autour de ce dispositif, avec 43 ans maximum prévus pour ceux entrés à 17 ans dans la vie active, et 44 ans pour ceux qui démarrent à 16 ou 18 ans, selon un tableau du gouvernement.

"Nous pensons qu'il est temps d'apaiser pour avancer. Après avoir échangé avec les habitants de nos circonscriptions, et écouté les Français, nous avons déposé un amendement visant à ce qu'aucune personne éligible au dispositif carrières longues n'ait à cotiser plus de 43 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein", écrivent les élus Horizons dans un communiqué ajoutant qu'ils souhaitent "que ce débat ait lieu dans l'hémicycle."

Borne a lâché du lest, mais...

Mardi, Elisabeth Borne avait lâché du lest sur ce volet en annonçant qu'aucun salarié en "carrière longue" ne serait obligé de cotiser plus de 43 ans dès lors que deux autres conditions seront remplies: avoir atteint l'âge de départ anticipé requis et "avoir travaillé quatre ou cinq trimestres avant un certain âge". Ce dispositif permet à une personne ayant démarré à 17 ans de partir à 60 ans après 43 ans de cotisation.

Mais selon un tableau du gouvernement, 44 ans de cotisation sont nécessaires pour certains seuils d'entrée dans la vie active: 14 ans, 16 ans, 18 ans, en raison de l'articulation entre durée de cotisation et âge de départ requis: 58 ans pour les 14-15 ans, 60 pour les 16-17 ans et 62 ans pour les 18-19 ans.