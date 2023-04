Gims et les pyramides, la Terre plate, le 11 septembre… Le complotisme gagne encore du terrain

Dans "Apolline Matin" ce jeudi sur RMC et RMC Story, Nicolas Poincaré se penche sur la progression des idées complotistes en France, notamment après la vidéo de Gims sur les pyramides électriques, et aux Etats-Unis.

Une étude de l’Ifop montre la progression des théories complotistes en France et aux Etats-Unis. Un complotisme également illustré par les propos de Gims. Dans une vidéo publiée mardi, on voit le chanteur expliquer très sérieusement que les Egyptiens avaient l'électricité à l’époque des pyramides, c'est-à-dire il y a plus de 4.000 ans. La preuve? Les feuilles d’or au sommet des pyramides qui servaient d’antennes.

Gims n’est pas le premier à réécrire l’histoire des pyramides du Caire. Elles ont nourri un nombre incroyable de fantasmes. On a prétendu qu’elles avaient été construites par des extraterrestres, qu’elles portaient une malédiction, qu’elles cachaient en leur sein la date de la fin du monde… Et bien d’autres inepties.

Mais ce qui est très typique du complotisme dans les propos de Gims, c’est quand il ajoute: les historiens le savent. Les historiens le savent et donc nous mentent. Le rappeur développe l’idée que, par racisme, on nous cache le niveau de développement des anciennes civilisations africaines.

“On nous ment, on ne nous dit pas la vérité”, c’est donc ce que dit Gims, qui n’est pas seulement un des plus gros vendeurs de disques en France. C’est surtout un homme d’influence avec 11 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube et autant sur Facebook.

Et le complotisme progresse année après année. Dans l’étude de l’Ifop, on découvre que 24% des Américains et 10% des Français pensent que les pyramides ont été construites par des extraterrestres. 18% des Américains et 12% des Français estiment qu’il est possible que la Terre soit plate. Ils sont à peu près autant dans les deux pays à penser que l’homme n’est jamais allé sur la Lune.

Des Français influencés par des vidéos YouTube

Mais c’est sur les sujets les plus politiques que les Américains sont les plus sceptiques. Ils sont plus de 40% à penser que le gouvernement américain a laissé faire les attentats du 11 septembre. Ou bien que Trump s’est fait voler la dernière présidentielle, ou bien encore que Joe Biden a provoqué la guerre en Ukraine pour cacher les magouilles de son fils…

Et il y a tout de même 25 à 30% des Français qui partagent ces idées. Même sur des sujets dont on a très peu parlé en France, comme par exemple les histoires du fils de Joe Biden en Ukraine. Ce qui prouve l’influence grandissante des conspirationnistes américains dans l’opinion française. Le journaliste spécialisé Thomas Huchon, qui a participé à cette enquête, explique que c’est principalement à travers des vidéos YouTube que ces idées américaines se propagent en France.

Aux Etats-Unis, c’est presque la moitié de la population qui a basculé dans la méfiance envers la science, les institutions et les médias. En France, l'étude de l’Ifop montre que c’est beaucoup moins. Mais la vidéo de Gims sur l'électricité au temps des pyramides a été vue 6 millions de fois en deux jours. C’est plus qu’un 20 heures de TF1…