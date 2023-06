Brouillard orange et air irrespirable à New York à cause d'incendies au Canada

La Canada continue de brûler. Les fumées provoquées par les incendies se déplacent jusqu'à l'est des États-Unis, rendant l'air irrespirable.

Les célébrissimes statue de la Liberté et "skyline" de Manhattan enveloppées d'un inquiétant brouillard jaune-orange: les feux de forêt au Québec obscurcissent New York, 800 km au sud, et rendent l'air irrespirable pour ses 8,5 millions d'habitants.

Face à ces fumées, les masques du Covid font leur réapparition dans les rues de Manhattan, Brooklyn et Queens.

Depuis mardi, les autorités de la ville et de l'État multiplient les messages d'alertes pour sensibiliser les New-Yorkais à l'impact soudain et sans précédent de ces incendies au Canada, dont l'intensité et la fréquence sont liées au changement climatique.

Les incendies à 800 km au nord

Le sénateur Chuck Schumer, chef de la majorité démocrate au Sénat à Washington s'est dit "attristé de constater que la ville de New York, qui bénéficie d'habitude d'une bonne qualité d'air, a l'une des pires au monde à cause de ces feux de forêt" au Québec, 800 km au nord.

La situation est encore plus mauvaise dans les grandes banlieues huppées et vertes au nord du Bronx, le long du fleuve Hudson, où le ciel vire au jaune-orange-gris et où l'air racle la gorge.

D'après la gouverneure de l'État, Kathy Hochul, l'indice de qualité de l'air est passé de "nocif à "très nocif" et toutes les activités scolaires et parascolaires en plein air sont suspendues.

Au total, plus de 100 millions d'Américains étaient concernés mercredi par des alertes à la qualité de l'air à cause de la fumée provoquée par les incendies au Canada, a déclaré à l'AFP l'agence de protection de l'environnement (EPA).

Alerte rouge dans certaines villes

Ces alertes concernent la majeure partie du nord-est des Etats-Unis, de Chicago au nord, jusqu'à Atlanta au sud. La qualité de l'air dans cette zone "est principalement impactée par les feux canadiens, même si d'autres émissions de pollution localement et la météorologie peuvent également jouer un rôle", a précisé l'EPA.

Les populations concernées sont sous le coup d'une alerte "orange", correspondant à un impact possible sur la santé des personnes fragiles (personnes âgées, asthmatiques, enfants...), ou d'une alerte d'un niveau supérieur.

De nombreuses grandes villes, comme New York et Washington, étaient mercredi concernées par une alerte rouge, un niveau auquel la population générale peut également ressentir des effets sur sa santé -- effets alors aggravés pour les personnes fragiles.

L'EPA est l'agence chargée de surveiller la qualité de l'air aux Etats-Unis, et utilise un indice allant de zéro à 500. Entre 0 et 50, la qualité de l'air est considérée comme bonne. L'alerte orange correspond à un niveau supérieur à 100.