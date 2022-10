Chine: une usine de production d'iPhone confinée après des cas de covid, les employés s'enfuient

Des dizaines d'employés de la plus grande usine au monde d'iPhone, en Chine, ont pris la fuite pour échapper au confinement du site après la détection d'un foyer de cas de Covid. De nombreuses images de ces fuites ont été diffusées sur les réseaux sociaux.

Ils sont plusieurs dizaines à s'être enfui de la plus grande usine au monde d'iPhone, en Chine, afin d'échapper au confinement du site. En cause: la détection d'un foyer de cas de Covid. Cette usine, où travaillent plus de 200.000 personnes, est située dans la ville de Zhengzhou, au centre du pays.

Certains employés ont été vus portant des valises, en train de s'enfuir du site en grimpant par-dessus le grillage puis en marchant le long de la route pour rentrer chez eux à pied.

Les autorités locales ont demandé aux employés fuyards de s'enregistrer à leur arrivée puis d'observer une quarantaine de plusieurs jours chez eux.

Un "petit nombre" de cas détecté

Foxconn, un groupe taïwanais qui gère l'usine, a assuré que les employés étaient testés chaque jour et placés en confinement sur place. Un "petit nombre" de cas a été détecté, avait indiqué l'entreprise la semaine dernière, sans préciser combien. Elle avait qualifié de "complètement fausses" les rumeurs sur internet faisant état de dizaines de milliers de contaminations.

Foxconn, dont l'usine de Zhengzhou est celle qui fabrique le plus d'iPhone au monde, a dit affronter une "longue bataille" contre le foyer de Covid détecté, sans préciser le nombre d'employés confinés. La province de Henan, où se trouve Zhengzhou,n'a déclaré officiellement que 42 nouveaux cas lundi.

L'ONG China Labor Watch a accusé le groupe Foxconn de cacher le nombre réel de cas parmi ses salariés et de forcer ceux qui sont malades à continuer à travailler, citant un message interne envoyé au personnel ainsi que des témoignages d'employés.

Des mesures qui pèsent lourdement sur l'économie

Foxconn assure de son côté "faire tout son possible" pour prendre soin de ses travailleurs.

La Chine est la dernière grande économie à appliquer une politique zéro Covid, qui se traduit par des confinements dès l'apparition de cas positifs, des tests PCR quasi obligatoires plusieurs fois par semaine ou encore le placement en quarantaine des personnes issues de zones à risques.

Ces mesures, qui entraînent la fermeture inopinée d'entreprises et d'usines, pèsent lourdement sur l'économie.